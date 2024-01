Como você pode subir na carreira, alcançar os melhores cargos e ter salários mais altos? O Estadão ouviu o professor de Economia da USP (Universidade de São Paulo) Sérgio Almeida, que reuniu as principais orientações conhecidas por profissionais experientes e de destaque em diferentes funções.

Ter foco, planejamento e apresentar um bom desempenho – além de paciência – são alguns dos fatores que podem levar ao crescimento profissional e à valorização salarial dentro de qualquer área em que esteja no mercado de trabalho.

Buscar atalhos, no entanto, não estão entre as opções, de acordo com Almeida. As dicas reunidas por ele não são feitas para serem uma receita ou válvula de escape paralelo ao trabalho diário. Pelo contrário. O professor explicou que dar saltos com a intenção de burlar a trajetória de crescimento profissional para ocupar uma função com alto salário não é o caminho.

Como conseguir salários mais altos? Professor dá dicas para se destacar na profissão

Confira, a seguir, seis passos para melhorar suas chances de ganhar um aumento no salário:

1. Defina seus interesses e conheça seu trabalho

Segundo o professor Almeida, a melhor forma é começar organizando as ideias, os interesses pessoais e dando espaço para o autoconhecimento de maneira a escolher bem sua carreira.

Essa primeira etapa é bem pessoal e ajuda a eliminar a possibilidade de entrar num trabalho sem atentar para as características da ocupação, do tipo de habilidade necessária. É saber qual é o perfil das pessoas e futuros colegas de trabalho. “É importante que você esteja fazendo alguma coisa que o motive”, afirma.

2. Conhecimento e experiência

Outros dois passos para alcançar altos salários gira em torno do conhecimento e da experiência profissional, conforme Almeida.

“Não adianta só ter a certificação, mas também é preciso construir um know how, uma série de experiências para ir galgando e se aproximar ao longo do tempo da posição que te motiva”, diz o professor.

Também é preciso saber encontrar a empresa que vai maximizar sua chance de chegar lá naquele cargo.

3. Networking e mentoria

Segundo o professor Almeida, nenhuma trajetória se constrói sozinho e sem ajuda. Por isso, ele recomenda que procure se aproximar de colegas mais experientes e com anos de atuação no cargo pelo qual pretende alcançar.

“É importante ter alguém que ajude você a redirecionar aquilo que você esteja fazendo no momento, até porque o cenário vai mudar ao longo do tempo, o mercado de trabalho vai mudar. Então, as informações lá atrás quando você decidiu o que fazer, podem mudar também e você precisa fazer um reajuste”, explicou.

4. Desenvolver características de líder

Aumento salarial costuma vir acompanhado de uma função em que se lida com pessoas, com funções de liderança. Isso exige técnicas e um nível de preparo, não talento, de acordo com Almeida.

O talento, segundo ele, costuma até facilitar um pouco o caminho, mas não é um fator determinante.

“É importante se qualificar para aprender a desenvolver suas competências de líder, de se comunicar, de convencer e de engajar as pessoas”, contou.

Para desenvolver essa habilidade, ele cita algumas características necessárias. “Essas habilidades não nascem com a maioria das pessoas, precisa desenvolver.”

Segundo ele, isso pode acontecer não só no seu local de trabalho, mas também na forma de voluntariado, com papel de liderança. Assim, ajudando pessoas, você pode melhorar também no seu trabalho.

5. Ter habilidade de negociação

Na busca por um cargo com salário maior, segundo Almeida, é preciso saber negociar com a chefia. “As empresas não vão te oferecer o maior salário. Você tem que lutar por isso, tem que cavar essas coisas. Se tem um trabalho de excelência, você pode tentar barganhar um maior salário”, disse.

Apresentar resultados de excelência pode levar a um aumento de remuneração, mas ter a habilidade de negociação é fundamental para se estabelecer nessa função.

6. Paciência

Assim como quase tudo na vida, segundo Almeida, é necessário ter paciência. “Isso demora, e não adianta querer dar saltos e achar que existam atalhos mágicos. Não tem isso. Você tem que ter foco, um plano e estar informado o tempo inteiro do que precisa ser feito”, disse.

Os resultados vão chegando de forma gradativa até conseguir o aumento salarial. “É um pouco como musculação. Você vai todo dia para a academia, mas na hora não vai ver resultado. Lá na frente, uma certa hora, você vai perceber que alguma coisa mudou. É mais ou menos assim. Você vai trabalhando todos os dias e, em algum momento, vai vir esse retorno, o que dá grande chance de ocupar essas posições que têm os maiores salários”, afirmou.