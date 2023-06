Concurso do Banco do Brasil divulga nota da redação; saiba como consultar

O resultado das provas objetivas e as notas preliminares da redação do concurso do Banco do Brasil ficaram disponíveis para consulta a partir desta segunda-feira, 5.

A Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso, publicou os resultados em seu site oficial. Para conferir as notas, o candidato deverá acessar este link e preencher com o CPF e a senha de cadastro.

É possível, ainda, solicitar a revisão das notas no site da Cesgranrio até terça-feira, 6. O resultado final será divulgado pela mesma instituição no dia 14 de julho.

A seleção, que ocorreu no dia 23 de abril, é para vagas e para a formação de cadastro reserva em dependências do banco em diversos Estados do Brasil.

Agência do Banco do Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre os candidatos, 1,3 milhão se inscreveram para uma das 2.149 vagas de escriturário- agente comercial, e outros 130 mil para alguma das 2.150 vagas de escriturário-agente de tecnologia. Há, ainda, 1 mil vagas para cada cargo para cadastro reserva.