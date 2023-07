Concurso no RN: prova ter 20 questões seguidas com resposta ‘A’ foi ‘falha humana’, diz organização

O fato de a prova de concurso público da Câmara Municipal de Natal (RN) ter 20 questões seguidas com a alternativa A como correta foi resultado de “falha humana”, segundo nota divulgada pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN), responsável pelo concurso. A prova, referente ao cargo de “Assistente Legislativo - Assistente Geral (Generalista)”, será reaplicada no dia 30 de julho.

A FUNCERN aplicou a prova no dia 18 de junho, como parte de 19 provas diferentes para o total de 19 cargos de nível médio e superior na Câmara Municipal de Natal, referentes ao concurso público regido pelo Edital nº. 01/2023. Somente a prova do cargo de “Assistente Legislativo - Assistente Geral (Generalista)” apresentou respostas com alternativas repetidas, tendo a alternativa A como correta nas questões 21 a 40. As provas para os demais 18 cargos não tiveram a mesma sequência de respostas repetidas e, portanto, não serão reaplicadas.

Em reunião na semana passada com a Presidência e a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Natal, além do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a FUNCERN esclareceu que, “por falha humana (e tão somente por isso), o gabarito da prova de Conhecimentos Específicos do Cargo nº. 07 - Assistente Legislativo - Assistente Geral (Generalista) não foi embaralhado”, o que resultou na repetição da alternativa A como resposta.

A banca organizadora afirma que, mesmo que a repetição de alternativas como resposta correta não ocasionasse nenhum problema em teoria, foi considerado que a situação poderia induzir ao erro e confundir os candidatos, afetando a competitividade do concurso, o que levou à decisão de reaplicar a prova para o cargo em questão.

Prova para um dos cargos de um concurso público da Câmara Municipal de Natal será reaplicada. Foto: Helvio Romero/Estadão

Em nota divulgada no dia 20 de junho, a FUNCERN já havia afirmado que não houve nenhuma ilegalidade e nenhum ato de má fé de sua parte. Também disse que a própria FUNCERN informou o caso ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Nova prova

A prova será reaplicada exclusivamente para os candidatos ao cargo de “Assistente Legislativo - Assistente Geral (Generalista)”, no dia 30 de julho. A FUNCERN destaca que, para os demais 18 cargos do concurso, o certame segue em sua plena normalidade, sem ressalvas e sem reaplicação de provas.

A prova para o cargo em questão será baseada no mesmo conteúdo programático já divulgado. Será possível o ressarcimento para candidatos ao cargo que quiserem desistir do concurso, sem a necessidade de justificativa.