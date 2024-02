Cerca de 600 mil candidatos não precisarão pagar a inscrição do Concurso Público Nacional Unificado.

PUBLICIDADE O número de isenções representa 40% do total de inscrições, que até o momento chega a 1,5 milhão. O resultado final do pedido de isenção foi divulgado na terça-feira, 6, e pode ser conferido na plataforma gov.br. Segundo a organização, 90º das solicitações foram aceitas. Os candidatos que não conseguiram a dispensa têm até a próxima sexta-feira, 9, para fazer o pagamento. Para os cargos de nível superior, o valor é de R$ 90, e para os de nível médio é de R$ 60.

O concurso oferece mais de seis mil vagas em 21 órgãos públicos federais. A prova será no dia 5 de maio em 220 cidades do Brasil.

Qual é o cronograma do Concurso Nacional Unificado?

Publicação do Edital: 10/01/2024

Inscrições: 19/01 a 9/2/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/4/2024

Aplicação das Provas: 5/5/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3/6/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 5/8/2024

Concurso Público Nacional Unificado oferece mais de seis mil vagas em 21 órgãos públicos federais. Foto: Divulgação/Governo Federal

Como se inscrever?

O prazo para inscrição no Concurso Público Nacional Unificado termina na próxima sexta-feira, 9. As inscrições são realizadas no portal gov.br.

Para se inscrever, o candidato precisa, primeiro, escolher um entre os oito blocos temáticos do concurso. Na sequência, escolhe os cargos de seu interesse, dentro do mesmo bloco temático, e coloca na ordem de preferência.

Na página do concurso, disponível neste link, é possível conferir todos os editais, além de informações como normas, locais de prova, cronograma, entre outros. / COM AGÊNCIA BRASIL