O edital do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos concursos”, deve ser publicado ainda nesta quarta-feira, 10, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), diz o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O concurso terá provas aplicadas simultaneamente em 217 cidades, em todas as unidades da federação, e ofertará 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. Veja abaixo quais as vagas disponíveis.

As inscrições do Concurso Público Nacional Unificado serão do dia 19 de janeiro até o dia 9 de fevereiro e a realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. O governo afirma que o objetivo é garantir igualdade de acesso aos cargos públicos efetivos, além de padronizar os procedimentos de aplicação das provas. A Cesgranrio será a responsável pelo concurso.

'Enem dos concursos' terá provas sendo aplicadas simultaneamente em 217 cidades. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Veja abaixo o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado:

Publicação do Edital: 10/01/2024

Inscrições: 19/01 a 9/2/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/4/2024

Aplicação das Provas: 5/5/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3/6/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 5/8/2024