Os candidatos podem realizar as inscrições no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizadora do concurso, neste link. Na página, o concurseiro deve escolher e clicar no cargo de sua escolha, depois selecionar o botão “inscreva-se” e fazer o cadastro no sistema para acessar e preencher um formulário.

Ao preencher tudo, o sistema vai gerar um boleto com a taxa de inscrição no valor de R$ 120, que deverá ser pago até a próxima sexta-feira, 12, no Banco do Brasil ou por meio eletrônico. Caso o pagamento não seja efetuado na data estipulada, a inscrição será cancelada.