Concurso público: mais de 3 mil vagas com salários de até R$ 33 mil

As oportunidades de trabalho nos concursos com inscrições em maio oferecem salários de até R$ 30 mil. O Estadão, com auxílio da Gran, plataforma especializada em concurso público, realizou um compilado com as principais vagas abertas no Brasil, com inscrições que vão até o mês de maio de 2023.

Confira Como o WhatsApp está fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais

Há programas em prefeituras, como são os caso de Morrinhos, no Estado de Goiás, e Araguari, em Minas Gerais, e também de órgãos como o Tribunal Regional da 1ª Região.

As exigências de escolaridade são variadas, com destaque para Morrinhos, que, além de vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, abriu postos para pessoas alfabetizadas, em funções específicas, como borracheiro, pedreiro, gari, agente de vigilância, jardineiro, entre outros. Ao todo, são mais de 1,3 mil vagas na cidade.

Inscrições podem ser realizadas de maneira online Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Outro ponto de destaque é a área jurídica. Com dois exemplos nesta reportagem, os salários ultrapassam os R$ 30 mil. O maior valor do compilado fica com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que tem 20 posições abertas, para o cargo de juiz substituto - R$ 33,8 mil. Em seguida, está o TRF-1, com uma vaga disponível para o cargo de juiz substituto federal. O salário chega a R$ 32 mil. O grau de escolaridade para ambos os casos é nível superior.

Continua após a publicidade

Ao todo, são 3.422 vagas, em sete locais diferentes. Confira, a seguir, o levantamento, com informações sobre escolaridade, taxas, inscrições e mais:

Prefeitura de Morrinhos

Escolaridade: alfabetizado e níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: serviços gerais, administrativos e áreas de saúde e educação

Número de vagas: 1.317 imediatas, com mais 3.966 para cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 1.302,00 a R$ 7.364,03

Data limite para as inscrições: 16 de maio

Continua após a publicidade

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 160,00

Data de provas objetiva e discursiva: 28/05

O link para as inscrições você pode conferir aqui.

Guarda civil municipal de Fortaleza

Cargos: Guarda Municipal

Escolaridade: nível médio

Número de vagas: 1 mil, sendo 750 de ampla concorrência, 200 para pessoa preta ou parda e 50 para PCD, além da formação de cadastro reserva

Continua após a publicidade

Remuneração: R$ 3.152,78

Data limite para as inscrições: 08 de maio

Taxa de inscrição: R$ 135,00

Data da prova objetiva: 18/06/2023

O link para as inscrições você pode conferir aqui.

Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Cargos: oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico

Continua após a publicidade

Escolaridade: nível médio

Número de vagas: 440, sendo 400 para homens (com a seguinte divisão: 320 ampla concorrência e 80 negros) e 80 para mulheres (com a seguinte divisão: 32 para ampla concorrência e 8 para negras)

Remuneração: não há informação sobre salários no edital

Data limite para as inscrições: 22 de maio

Taxa de inscrição: R$ 75,00

Data da prova objetiva: 16 e 17 de setembro de 2023

O link para as inscrições você pode conferir aqui.

Continua após a publicidade

Prefeitura de Araguari

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: fiscal e outras

Número de vagas: 336

Remuneração: não há informações sobre os vencimentos no edital

Data limite para as inscrições: 17 de maio

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Continua após a publicidade

Data da prova objetiva: 18 de junho

O link para as inscrições você pode conferir aqui.

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Cargos: analista de seguridade social, médico da área de seguridade social e técnico de seguridade social.

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Número de vagas: 308, sendo 280 para ampla concorrência e 28 para PCD

Remuneração: De R$ 1.186,24 a R$5.897,08

Data limite para as inscrições: até 16 de maio

Taxa de inscrição: De R$ 50,00 a R$ 55,00

Data da prova objetiva: 02 de julho

O link para as inscrições você pode conferir aqui.

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Cargo: juiz substituto

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 20, sendo 13 para ampla concorrência, 2 para PCD, 4 para pessoas negras e 1 para indígena, além de formação de cadastro reserva

Remuneração: R$ 33.830,96

Data limite para as inscrições: 24 de maio

Taxa de inscrição: R$ 338,00

Data da prova objetiva: 27 de agosto

O link para as inscrições você pode conferir aqui.

Tribunal Regional Federal da 1ª região

Cargo: juiz substituto federal

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 1, além de formação de cadastro reserva

Remuneração: R$ 32.004,65

Data limite para as inscrições: 4 de maio

Taxa de inscrição: R$ 320,00

Data da prova: 23 de julho

O link para as inscrições você pode conferir aqui.