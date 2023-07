O Brasil tem mais de 140 vagas para concursos públicos, com salários que vão até R$ 17 mil. As inscrições se encerram na segunda-feira, 31. Os números são de levantamento realizado a pedido do Estadão pela Gran, empresa de cursos preparatórios.

Os postos de trabalho incluem cargos como orientador, professor, contador, entre outros, com diferentes níveis de escolaridade - de alfabetizado a ensino superior.

O menor grau de exigência de escolaridade está no edital da prefeitura de Três Barras do Paraná (PR). Por lá, é possível se candidatar sendo apenas alfabetizado, para vagas com salário de R$ 1,4 mil. Na outra ponta, o vencimento mais alto deste levantamento também é no mesmo município, para preenchimento do cargo de médico: R$ 17 mil. O edital com o maior número de vagas é o da prefeitura de Guapé (MG).

Inscrições podem ser realizadas de maneira online Foto: John Schnobrich/Unsplash

Confira a seguir a lista completa, ordenada pelos maiores salários.

Prefeitura de Três Barras do Paraná - PR

Cargos: diversos

Continua após a publicidade

Escolaridade: níveis “alfabetizado”, fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 35

Remuneração: de R$ 1.484,97 a R$ 17.418,36

Prazo final para inscrições: 31 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Data das provas objetiva e dissertativa: 27 de agosto

Link para mais informações e inscrições aqui

Continua após a publicidade

Leia mais Está infeliz no trabalho? Autor dá 3 dicas para encontrar um emprego que você ame

Prefeitura de Guapé - MG

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Número de vagas: 53 + cadastro reserva

Remuneração: de R$1.300,00 a R$16.000,00

Prazo final para inscrições: 31 de julho

Continua após a publicidade

Taxa de inscrição: de R$50,00 e R$200,00

Data da prova objetiva: 27 de agosto

Link para mais informações e inscrições aqui

Consórcio Intermunicipal de Saúde (Conims) - PR

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Número de vagas: 28 + formação de cadastro reserva (CR)

Continua após a publicidade

Remuneração: de R$ 840,84 a R$ 10.828,35

Prazo final para inscrições: 31 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 80,00 e R$ 120,00

Data da prova objetiva: 10 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui

Prefeitura de Nova Trento - SC

Continua após a publicidade

Cargos: coordenador, orientador e professor

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 26 + formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 1.657,71 a R$ 4.420,55

Prazo final para inscrições: 31 de julho

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 20 de agosto

Continua após a publicidade

Link para mais informações e inscrições aqui