O Ministério do Planejamento e Orçamento publicou na quarta-feira, 24, edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento. Também haverá a formação de cadastro de reserva.

PUBLICIDADE A remuneração inicial do cargo é de R$ 20.924,80. Segundo o governo, o valor pode chegar a R$ 29.832,94 ao final da carreira. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar em Brasília (DF). É o primeiro edital de concurso para o cargo desde 2015. As inscrições terão início às 10 horas do dia 31 de janeiro e serão encerradas às 18 horas de 21 de fevereiro.

A seleção terá duas etapas, sendo que a primeira terá provas objetivas (previstas para 28 de abril), com os candidatos aprovados sendo convocados para provas discursivas (previstas para o dia 09 de junho), além de avaliação de títulos.

A segunda etapa será um curso de formação com previsão de início no segundo semestre de 2024. Todas as etapas serão realizadas nas 26 capitais dos Estados brasileiros e no Distrito Federal.

As vagas estão divididas entre a área geral e especialidades em Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional. Veja abaixo:

Cargo 1: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Geral) - 65 vagas

Cargo 2: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Desenvolvimento Institucional) - 5 vagas

Cargo 3: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Governança e Gestão de Projetos de TI) - 6 vagas

Cargo 4: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários) - 13 vagas

Cargo 5: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Gestão de Infraestrutura de TI) - 2 vagas

Cargo 6: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários) - 5 vagas

Cargo 7: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Gestão de Contratos de TI) - 2 vagas

Cargo 8: Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária) - 2 vagas

Todas as especialidades exigem diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. Das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). É possível acessar o edital, que detalha todos os requisitos para participação, critérios de avaliação, conhecimentos exigidos, cronograma previsto e outras informações, no site do Cebraspe.