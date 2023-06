Três Estados estão com vagas abertas, por meio de concurso público, para as respectivas forças policiais. No total, são quase 5 mil postos de trabalho disponíveis, com remunerações que variam de R$ 2.956,41 a R$ 10.423,73, com cargos como soldado e 2º tenente estagiário.

A Polícia Militar de São Paulo tem dois processos seletivo abertos. O primeiro termina nesta quinta-feira, 22: são 200 vagas para o cargo de aluno oficial, com salário de R$ 3.815,03.

O segundo vai até 27/7 e é para o preenchimento de 2,7 mil vagas, no cargo de soldado de 2ª classe, com remuneração de R$ 4.852,21.

Para a PM do Rio de Janeiro, 2 mil postos estão disponíveis, e os vencimentos chegam a R$ 5.233,88 após a conclusão do curso de formação.

No Acre, são 36 vagas distribuídas entre os cargos de aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde. Os valores dos salários ficam entre R$ 8.129,55 e R$ 10.423,73.

Confira a seguir os dados completos sobre os concursos:

Polícia Militar de São Paulo (aluno oficial)

Cargos: Aluno oficial

Escolaridade: nível médio

Número de vagas: 200

Remuneração: R$ 3.815,03

Prazo final para inscrições: 22/06

Taxa de inscrição: R$ 150

Inscrições e mais informaçoes aqui.

Polícia Militar de São Paulo (soldado)

Cargos: Soldado PM de 2ª classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM)

Escolaridade: nível médio

Número de vagas: 2,7 mil

Remuneração: R$ 4.852,21

Prazo final para inscrições: 27/7

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Data da prova objetiva: 17/09/2023

Inscrições e informações aqui.

Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 2,7 mil vagas Foto: Divulgação/Polícia Militar Foto: Divulgação/Polícia Militar

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Cargos: soldado

Escolaridade: nível médio

Número de vagas: 2 mil

Remuneração: R$ 2.956,41 durante o curso e R$ 5.233,88 após o curso de formação

Prazo final para inscrições: 12/07/2023

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 27/08/2023

Inscrições e informações aqui.

Polícia Militar do Acre

Cargos: Aluno oficial combatente e 2º tenente Estagiário de Saúde

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 36

Remuneração: de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73

Prazo final para inscrições: 04/07/2023

Taxa de inscrição: R$ 106,00

Data da prova objetiva e redação: 03/09/2023

Informações e inscrições aqui