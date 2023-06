O País tem 95 vagas para concurso público com inscrições que terminam nesta semana, até sexta-feira, 30. Os postos de trabalho estão espalhados por três Estados da região Sudeste do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina - e incluem câmaras municipais e prefeituras. O levantamento foi realizado pela Gran, especializada no tema, a pedido do Estadão.

Neste compilado, o menor nível de escolaridade exigido é fundamental incompleto, como são os casos da prefeitura de Estiva, município localizado no Estado de Minas Gerais, e Cajuru, no interior de São Paulo.

Em Estiva, há 44 vagas abertas, além da possibilidade de formação de cadastro reserva. Este edital, inclusive, é o que tem o salário máximo mais alto, para quem tem ensino superior: um pouco acima de R$ 14 mil por mês. Em Cajuru, há 41 postos de trabalho abertos, e o salário, também para quem tem faculdade no currículo, fica próximo de R$ 6 mil.

Outro ponto que vale ser destacado é o concurso para a Câmara Municipal de Boa Esperança, também em MG. O prazo final para inscrições é nesta segunda-feira, 26, às 15h.

Confira a seguir o levantamento completo.

Câmara Municipal de Boa Esperança - MG

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio e técnico

Número de vagas: 6 + cadastro reserva

Remuneração: de R$ 1.441,91 a R$ 2.514,65

Prazo final para inscrições: 26/07, até as 15h

Taxa de inscrição: de R$ 57,68 a R$ 100,59

Data da prova objetiva: 30/07

Inscrições e informações aqui

Prefeitura de Estiva - MG

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental - incompleto e completo -, médio, técnico e superior

Número de vagas: 44 (sendo 42 para ampla concorrência e duas para PCD) + cadastro reserva

Remuneração: de R$ 1.453,27 a R$ 14.063,74

Prazo final para inscrições: 27/06

Taxa de inscrição: de R$ 58,00 a R$ 200,00

Data da prova objetiva: 16/07

Inscrições e informações aqui

Inscrições podem ser realizadas de maneiras online Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prefeitura de Cajuru - SP

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental - incompleto e completo -, médio e superior

Número de vagas: 41

Remuneração: de R$ 1.394,00 a R$ 5.968,00.

Prazo final para inscrições: 30/06

Taxa de inscrição: de R$ 54,00 a R$ 84,00

Data da prova objetiva: 13 de agosto

Inscrições e informações aqui

Câmara Municipal de Videira - SC

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Número de vagas: 4 + cadastro reserva

Remuneração: de R$ 2.333,85 a R$ 5.251,16

Prazo final para inscrições: 30/06

Taxa de inscrição: de R$ 70,00 a R$ 120,00

Data da prova escrita: 23 de julho de 2023

Inscrições e informações aqui