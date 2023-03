Concurso público: mais de 3 mil vagas abertas, com salários até R$ 30 mil; confira como se inscrever

O Brasil tem mais de 3 mil vagas abertas para concurso público, considerando os prazos de inscrição que se encerram na primeira quinzena do mês. Os dados são de levantamento realizado pela Gran, especializada no assunto, a pedido do Estadão. Os salários podem chegar à casa dos R$ 30 mil, com exigências de escolaridade que vão de ensino fundamental até nível superior.

Um edital que vale ser destacado em relação a salário é o concurso para atuação como auxiliar de autópsia, na polícia científica do Estado do Goiás. Sem um nível alto de escolaridade como pré-requisito, pedindo apenas ensino fundamental, o salário para o cargo chega a R$ 6.353,13. No mesmo processo, é possível alcançar rendimento de R$ 12.247,85, como perito criminal. Nesse caso, porém, há exigência de ensino superior.

O vencimento mais alto deste compilado está no cargo de fiscal de tributos estaduais, para a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso: R$ 30.063,76. Para essa posição, as inscrições se encerram na próxima terça-feira, 4. Confira informações completas sobre cargos, valores e links para inscrição abaixo:

Inscrições podem ser realizadas de maneira online Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

Cargo: Fiscal de Tributos Estaduais

Escolaridade: Nível superior

Número de vagas: 30, distribuídas da seguinte forma: 21 de ampla concorrência, 3 PCD e 6 voltadas para pessoas negras. Além disso, também será formado cadastro reserva

Remuneração: R$ 30.063,76

Data limite para inscrição: 04/04/2023

Taxa de inscrição: R$ 250,00

Data das provas objetiva e discursiva: 04/06/2023

Clique aqui para se inscrever

Prefeitura de Porto Rico

Cargo: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 95, distribuídas da seguinte forma: 23 para exigência de ensino fundamental, sendo 3 para PCDs e 3 para pessoas negras, 24 para exigência de ensino médio e técnico, sendo uma para PCD e uma para pessoa negra, e 48 para nível superior, com uma exclusiva para PCD e duas para pessoas negras

Remuneração: de R$ 1.859,27 a R$ 18.029,38, a depender de grau de escolaridade e função

Data limite para inscrição: 04/04/2023

Taxa de inscrição: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Data das provas objetiva e discursiva: 30/04/2023

Clique aqui para se inscrever

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul

Cargo: Professor

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 1.500, sendo 913 para concorrência geral, 259 para PCDs, 272 para pessoas negras, 28 para pessoas trans e 28 para indígenas

Remuneração: de R$ 2.019,27 a e R$ 2.120, 17

Data limite para inscrição: 17/04/2023

Taxa de inscrição: R$ 110,00

Data das provas objetiva e discursiva: 25/06/2023

Clique aqui para se inscrever

Polícia Militar do Distrito Federal

Cargo: Soldado

Escolaridade: Nível superior

Número de vagas: 700, distribuídas da seguinte forma: homens - 504 para ampla concorrência e 126 para pessoas negras; mulheres - 56 para concorrência geral e 14 para pessoas negras. Além disso, haverá formação de cadastro reserva (CR) de 1,4 mil pessoas, na seguinte distribuição: homens - 1.260 (sendo 1008 para concorrência geral e 252 para pessoas negras); mulheres - 140 (sendo 112 de ampla concorrência e 28 para pessoas negras)

Remuneração: R$ 5.336,96 + 850,00 alimentação, sendo que, após CFP, que é o Curso de Formação de Praças, os vencimentos vão para R$ 6.081,28.

Data limite para inscrição: 10/04

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Data das provas objetiva e discursiva: 21/05

Clique aqui para se inscrever

Prefeitura de Itapevi

Cargo: Diversos (saúde, enfermagem, farmácia, odontologia, engenharia, arquitetura, nutrição, jurídica, fisioterapia, educação, entre outros)

Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior

Número de vagas: 532

Remuneração: de R$ 1.432,77 a R$ 7.163,86

Data limite para inscrição: 10 de abril

Taxa de inscrição: de R$54,90 a R$98,80

Data das provas objetiva e discursiva: 21/05

Clique aqui para se inscrever

Polícia Científica do Estado do Goiás

Cargo: Auxiliar de autópsia e perito criminal

Escolaridade: Níveis fundamental e Superior

Número de vagas: 141 vagas + 79 CR

Remuneração: de R$6.353,13 a R$12.247,85

Data limite para inscrição: 09/04/2023

Taxa de inscrição: de R$ 100,00 a R$130,00

Data das provas objetiva e discursiva: 07/05/2023 e 21/05/2023

Clique aqui para se inscrever

Prefeitura de Assis Chateaubriand

Cargo: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 88 + cadastro reserva

Remuneração: de R$ 1.360,62 a R$ 14.995,55

Data limite para inscrição: 04/04

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Data das provas objetiva e discursiva: 07/05

Clique aqui para se inscrever