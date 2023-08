Quer prestar um concurso público? Há mais de 1,5 mil vagas com inscrições abertas em agosto, com salários de até R$ 15 mil. As informações foram levantadas pela empresa de cursos preparatórios Gran, a pedido do Estadão.

Há postos de trabalho para cargos como agente penitenciário, técnico, analista, entre outros. Os níveis de escolaridade variam de alfabetizado a ensino superior.

Vagas disponíveis em editais de concursos públicos têm salários até R$ 17 mil Foto: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash

O menor grau de exigência de escolaridade está no edital da prefeitura de Penha (SC). Por lá, é possível se candidatar sendo apenas alfabetizado, para vagas com salário de pouco mais de R$ 1,5 mil. Na outra ponta, o vencimento mais alto deste levantamento fica por conta do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região: R$ 15,1 mil, para formação de cadastro reserva (CR). O edital com o maior número de vagas é o da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - 1.022.

Confira a seguir a lista completa, ordenada pelos maiores salários.

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Cargos: técnico e analista

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: R$ 8.046,85 a R$ 15.128,00

Prazo final para inscrições: 28 de agosto, às 14h

Taxa de inscrição: de R$ 90,00 a R$ 110,00

Data das provas objetiva e discursiva: 22 de outubro

Link para mais informações e inscrições aqui

Prefeitura de Guararema (SP)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental (incompleto e completo), médio e superior

Número de vagas: 20 + formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 1.603,87 a R$ 14.742,74

Prazo final para inscrições: 24 de agosto, às 23h59

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 100,00.

Data da prova objetiva: 29 de outubro

Link para mais informações e inscrições aqui

Prefeitura de Sinimbu (RS)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior

Número de vagas: 58 + formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 1.443,00 a R$ 13.401,00.

Prazo final para inscrições: 14 de agosto, às 12h

Taxa de inscrição: de R$ 56,00 a R$ 137,00

Data da prova objetiva: 10 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui

Companhia das Docas do Estado da Bahia

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 26 + formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 3.468,84 a R$ 11.636,95

Prazo final para inscrições: 21 de agosto, às 23h59

Taxa de inscrição: de R$ 70,00 a R$ 90,00

Data das provas objetiva e discursiva: 19 de novembro de 2023

Link para mais informações e inscrições aqui

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Cargos: oficial médico e cabo PM especialista (técnico de enfermagem)

Escolaridade: níveis técnico e superior

Número de vagas: 67

Remuneração: de R$ 4.637,26 a R$ 11.505,73

Prazo final para inscrições: 21 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 01/10/2023

Link para mais informações e inscrições aqui e aqui

Inscrições podem ser realizadas de maneira online Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prefeitura Catarina (CE)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior

Número de vagas: 111 + formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 1.320,00 a R$ 8.500,00

Prazo final para inscrições: 18 de agosto

Taxa de inscrição: de R$ 65,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 17 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui

Prefeitura de Penha (SC)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis “alfabetizado”, fundamental, médio, técnico e superior.

Número de vagas: 25

Remuneração: de R$ 1.536,95 a R$ 6.575,67

Prazo final para inscrições: 8 de agosto

Taxa de inscrição: de R$ 80,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 3 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Número de vagas: 1.022

Remuneração: de R$ 1.852,51 a R$ 4.843,45

Prazo final para inscrições: 14 de agosto

Taxa de inscrição: de R$ 42,00 a R$ 60,00

Data da prova objetiva: 24 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui

Prefeitura de Paulo Frontin (PR)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

Número de vagas: 7 + formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: de R$ 1.438,89 a R$ 4.483,77

Prazo final para inscrições: 21 de agosto

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 150

Data da prova objetiva: 3 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui

SEPLAD (DF)

Cargos: técnico em Enfermagem

Escolaridade: nível técnico

Número de vagas: 200 + 1000 para formação de cadastro reserva (CR)

Remuneração: R$1.735,50

Prazo final para inscrições: 08 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 65,00.

Data da prova objetiva: 03 de setembro

Link para mais informações e inscrições aqui