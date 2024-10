Candidatos interessados em concorrer às 3.511 vagas do novo concurso dos Correios já podem fazer a inscrição no site do Instituto Brasileiro de Formação e Captação (IBFC), a banca organizadora do certame. A consulta aos editais e a inscrição podem ser feitas no site https://www.ibfc.org.br/menus/home.html.

PUBLICIDADE Serão 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio (agente) e outras 412 de nível superior (analista), com salários que vão de R$ 2.429,26 a R$ 10.302. As taxas de inscrição custam R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para superior. Doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico têm direto à isenção da taxa de inscrição. As inscrições estarão abertas até 28 deste mês. Segundo o cronograma divulgado nos editais, as provas para todos os cargos serão realizadas no dia 15 de dezembro (veja detalhes no cronograma ao final deste texto).

Nos dois casos (agente e analistas), serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras ou indígenas.

A função a ser exercida pelos agentes é a de carteiro, com salário de R$ 2.429,26. No caso dos analistas, estão disponíveis vagas para analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro (civil, de produção, de redes e comunicação, telecomunicações, elétrico).

O salário base para as vagas de nível superior é de R$ 6.872,48. Entretanto, no caso das vagas de engenheiro e arquiteto, haverá um complemento salarial que fará com que o valor chegue a R$ 10.302.

Segundo o edital, isso foi feito para adequação da legislação federal que estabelece um piso mínimo para essas duas categorias.

Para todos os contratados (agentes e analistas), será fornecido ainda vale-alimentação ou refeição de aproximadamente R$ 1.400. Os benefícios incluem ainda vale-transporte, auxílio creche ou babá e a opção de contar com plano de saúde e previdência complementar.

Conteúdo das provas e cronograma

Em ambos os casos, os candidatos farão uma prova objetiva composta por língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta ética e integridade e conhecimentos específicos.

No caso dos candidatos a cargos de nível superior, haverá ainda uma redação.