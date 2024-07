Os Correios divulgaram nesta terça-feira, 23, o edital de concurso público para preenchimento de 33 vagas de nível júnior, nos cargos de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

PUBLICIDADE Há vagas em Brasília e nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. A avaliação será feita por meio de uma prova objetiva com 50 questões de língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos. Na segunda fase, os candidatos passarão por comprovação dos requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais.

Correios terão concurso para preenchimento de 33 vagas de nível júnior; salário inicial é de até R$ 6.872,48. Foto: Andre Dusek/Estadão

Qual é a remuneração do concurso dos Correios?

Veja abaixo os salários iniciais para cada cargo do concurso dos Correios:

Técnico em segurança do trabalho júnior (nível médio): R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Médico do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Como fazer a inscrição para o concurso dos Correios?

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), que está organizando o concurso, por meio deste link, das 10h do dia 7 de agosto até as 22h do dia 8 de setembro. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição, de R$ 70, via boleto bancário até o dia 9 de setembro.

A divulgação do resultado final do concurso está prevista para o dia 20 de novembro. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogável por igual período.