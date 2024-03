Quer ser promovido de cargo e ganhar mais? Veja 5 critérios usados pelas empresas

Você quer ser promovido no trabalho, mas não sabe direito quais são os critérios na sua empresa e quando isso vai acontecer? Os critérios de promoção de cargo desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos funcionários e no sucesso geral das empresas.

PUBLICIDADE Existe uma expectativa grande em relação ao plano de carreira, e profissionais tendem a buscar empresas que oferecem possibilidade de crescimento. A diretora associada da Robert Half Maria Sartori destaca a complexidade do tema. “Promoção de oportunidade é um tema bastante complexo nas empresas, não é apenas o desempenho do profissional sendo avaliado, mas uma série de fatores que influenciam nessa tomada de decisão, como a saúde financeira da empresa, por exemplo”.

No entanto, os critérios utilizados na tomada de decisão sobre quem é promovido ou não nem sempre são transparentes. Podem ser subjetivos e variam de empresa para empresa.

Saber os critérios de promoção na empresa é importante para progressão na carreira. Foto: JackF - stock.adobe.com

Segundo Ricardo Basaglia, CEO da assessoria de RH Michael Page e colunista do Estadão, quando se trata de promoção, é importante que as empresas criem medidas claras e sejam transparentes com os colaboradores.

“É importante criar critérios claros, e vejo que a maioria das empresas ainda peca nisso. A pessoa não sabe se vai ser promovida ou mandada embora”, afirma.

Veja 5 critérios comuns de promoção

1. Desempenho individual

Publicidade

Muitas empresas consideram o desempenho individual como o principal critério para promoções. Isso pode incluir avaliações de competências, metas alcançadas, contribuições para a equipe e habilidades técnicas.

Basaglia afirma que o desempenho deve levar em consideração mais de um elemento. “O conceito de performance é igual a resultado mais comportamento. Muitas empresas confundem performance olhando somente para os resultados”, pontua Basaglia.

2. Habilidade de liderança

Funcionários que demonstram habilidades de liderança muitas vezes são favorecidos em promoções. Isso pode envolver a capacidade de motivar equipes, resolver conflitos e tomar decisões estratégicas.

De acordo com Sartori, as características mais demandadas pela liderança são a capacidade de comunicação, a proatividade e a capacidade de adaptação. Preferencialmente, a performance deve estar acima do esperado.

”Existem empresas que oferecem treinamentos de desenvolvimento voltado para a liderança”, afirma a diretora.

Segundo Basaglia, quando se trata de uma promoção de senioridade, normalmente envolve não só a entrega de resultados, como autonomia e capacidade de liderar tarefas ou projetos complexos.

Publicidade

“A melhor forma de você avaliar o quanto uma pessoa pode ter sucesso no cargo de liderança é entender o quanto ela é capaz de, num time de pares, exercer influência, engajar pessoas e liderar projetos antes mesmo de exercer cargo”.

3. Experiência e Tempo de Serviço

Algumas empresas valorizam a experiência e o tempo de serviço como critérios importantes para a promoção. Isso pode refletir uma cultura organizacional que preza a fidelidade e a lealdade dos funcionários.

4. Potencial de crescimento

Além do desempenho passado, as empresas também consideram o potencial de crescimento futuro dos funcionários. Isso inclui sua capacidade de aprender, adaptar-se a novos desafios e assumir outras responsabilidades.

5. Educação e desenvolvimento profissional

Certificações, treinamentos e educação continuada muitas vezes são levados em consideração ao decidir sobre promoções. Funcionários que demonstram um compromisso com seu próprio desenvolvimento profissional podem ter vantagem sobre seus pares.

Publicidade

Quando falamos de promoção e de carreira, a responsabilidade está muito mais do lado do profissional. Não é recomendado deixar isso nas mãos de uma empresa, seja ela qual for ela.

“A responsabilidade com a carreira é muito maior da parte do profissional do que da empresa. Então, independentemente se existe ou não um treinamento, você deve ir atrás de outras possibilidades para se desenvolver”, afirma Sartori.