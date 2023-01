Empresa oferece curso e vagas em tecnologia para pessoas com deficiência

Pesquisa divulgada em setembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que a taxa de participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de 28,3%. O porcentual é inferior ao de pessoas sem deficiência, 66,3%.

Por estarem em áreas que tradicionalmente pagam menos, o rendimento médio mensal de PcD é de R$ 1.639, ante R$ 2.619 dos trabalhadores sem deficiência.

Leia também 13 dicas para tornar seu emprego menos estressante este ano

Numa iniciativa de promover a inclusão desse grupo social no mercado de tecnologia, mais promissor, a Prosper Tech Talents e a RDI Software, em parceria, estão com inscrições abertas para uma formação técnica que será seguida de processos seletivos para trabalhar na RDI.

Oportunidades visam ampliar o número de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia

Confira detalhes da oportunidade abaixo:

Prosper Tech Talents e RDI Software

Juntas, as empresas estão com inscrições abertas até o dia 12 de fevereiro para o CodeRDIversity, programa 100% gratuito na linguagem .NET (C#). O processo seletivo consiste em entrevistas e análises dos perfis inscritos, e a divulgação das pessoas aprovadas será entre 16 e 17 de fevereiro.

Em seguida, elas começarão a formação técnica, que vai de 27 de fevereiro a 24 de abril. Após a capacitação, será feito o processo seletivo para trabalhar na RDI Part of Capgemini, e os aprovados começam a carreira em maio.

Requisitos: ser uma pessoa com deficiência ou neurodiversa, conhecimento em lógica, inglês intermediário, residir na cidade de São Paulo ou região, disponibilidade de participar de, ao menos, 75% das aulas (de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 22h), ter acesso à internet, possuir computador para acompanhar as aulas.

Benefícios da vaga de emprego: convênio de saúde e odontológico, vales refeição e alimentação, vaga de estacionamento no prédio/escritório ou vale-transporte, seguro de vida, auxílio para crianças de até 2 anos, Gympass, previdência privada sem contribuição da empresa, incentivo para desenvolvimento do inglês, certificações e treinamentos, parceria de desconto universitário, licença para plataforma de tecnologia online.

Modelo de trabalho: home office flexível e híbrido

Inscrições aqui