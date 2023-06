Por Academy of Management Insights

Não é nenhum segredo que criar uma relação positiva entre gestores e funcionários é essencial para uma liderança eficaz. Mas os gestores que alcançaram esse objetivo não devem descansar sobre os louros. Assim como as amizades e os casamentos, a relação entre gestor e funcionário precisa ser nutrida a longo prazo, de acordo com um artigo publicado no Academy of Management Journal.

As descobertas são importantes para os líderes porque as percepções das relações podem mudar rapidamente, melhorando ou piorando ao longo de uma semana.

“Discutimos há muito tempo como estabelecer a relação entre líder e subordinado. Mas se você observar as relações humanas, nem sempre é simples. Como qualquer outro relacionamento, aquele entre líder e subordinado não é estável. Importa não apenas que a relação seja boa ou má, mas também qual direcionamento ela está tomando – melhorando ou piorando”, disse Nikolaos Dimotakis, da Universidade do Estado de Oklahoma.

Dimotakis é coautor de “Gains and Losses: Week-to-Week Changes in Leader-Follower Relationships” (Perdas e Ganhos: Mudanças Semanais na Relação entre Líder e Subordinado, em tradução livre), com Lisa Schurer Lambert, a Universidade do Estado de Oklahoma; Sherry (Qiang) Fu, da Universidade do Estado do Colorado; Artemis Boulamatsi, da Universidade do Norte do Texas; Troy A. Smith e Blake Runnalls, da Universidade de Nebraska; A. J. Corner, da Universidade de Ottawa; Bennett J. Tepper, da Universidade do Estado de Ohio; e Todd Maurer, da Universidade do Estado da Geórgia.

Para estudar a relação entre líder e subordinado, também chamada de troca entre líder e membro de uma equipe (LMX, na sigla me inglês), os autores entrevistaram 73 funcionários semanalmente ao longo de dez semanas. Os funcionários avaliaram seus gestores com uma escala de sete níveis para afirmações como “meu supervisor imediato entende meus problemas e necessidades”.

Em um segundo estudo, 729 funcionários de uma empresa de vendas relataram a frequência das interações com seu líder durante a semana (durante oito semanas), incluindo mensagens de texto, reuniões, e-mails e videochamadas. Eles também descreveram livremente incidentes que envolveram interações positivas e negativas com seus supervisores.

As respostas revelaram nuances de como as relações entre supervisores e funcionários mudam de uma semana para a outra.

Os eventos negativos – como ver um gestor gritando com um garçom – influenciaram mais os funcionários do que os eventos positivos, como ser elogiado numa reunião. “Tendemos a nos preocupar mais com coisas negativas porque as coisas negativas são perigosas e ameaçadoras”, disse Dimotakis.

Os recém-chegados vivenciaram mais oscilações nas suas relações com os supervisores, enquanto os funcionários há mais tempo na casa perceberam menos altos e baixos.

Prestar atenção às respostas emocionais decorrentes da dinâmica entre gestor e funcionário pode melhorar a satisfação do trabalhador, o trabalho em equipe e a produtividade. “A forma como as pessoas se sentem impacta se o desempenho delas vai ser melhor que o esperado ou se vão se comportar mal”, disse ele.

As relações positivas com gestores podem oferecer recompensas importantes para os funcionários, contribuindo para ganharem mais, serem nomeados para cargos desejados ou terem condições melhores de trabalho. As relações negativas podem repercutir em funcionários com menos recursos no trabalho e menos apreço por ele.

“Especificamente no que concerne à LMX, os subordinados consideram uma relação excelente com seu líder desejável, valioso e valorizado. De fato, uma LMX de alta qualidade está associada a muitos resultados positivos para os subordinados. Quando a qualidade da LMX é alta, os subordinados têm mais acesso a recursos e benefícios. Quando a qualidade da LMX é baixa, entretanto, os subordinados têm esses privilégios negados e podem ficar sujeitos a um tratamento arbitrário ou injusto. A LMX de baixa qualidade também pode indicar falta de atenção ou de apoio do líder. Os subordinados são, portanto, motivados a alcançar níveis altos ou, pelo menos, a evitar atingir níveis baixos da LMX”, escreveram os autores.

Então, como os autores determinaram uma semana como o período em que as mudanças são identificadas nas relações entre gestor e funcionário?

Tudo se resume ao conceito de semana de trabalho.

“Apesar de essas mudanças acontecerem diariamente, a semana é como tendemos a pensar nas coisas. Há um começo e um fim para uma semana e, na sexta-feira, dizemos: ‘foi uma boa semana’ ou ‘foi uma semana ruim’. Não falamos de ter uma quinzena boa”, explicou Dimotakis.

As descobertas indicam que os gestores interessados em manter ou melhorar as relações com as pessoas que supervisionam podem:

Gerenciar a evolução das relações de forma sustentável. Não tenha a expectativa de mudar as relações negativas da noite para o dia. “A evolução viável e devagar faz com que as pessoas se sintam bem”, disse ele. Esforçar-se pela estabilidade evitando mudanças de comportamento que prejudiquem a qualidade das relações. “Não é apenas uma relação mudar da nota 4 para a 3. Há uma preocupação de que ela possa virar um 2 na próxima semana – e na semana seguinte você ser demitido”, disse ele. Recuperar e melhorar os relacionamentos de baixa qualidade ao longo do tempo. “Pequenas demonstrações de gentileza e respeito são a base das relações”, disse Dimotakis. “Os funcionários reagem positivamente quando os supervisores estão prontos para apoiá-los.” Comprometer-se a cultivar de forma intencional a relação entre gestor e funcionário. “Os relacionamentos com líderes são como qualquer outra relação”, observou ele. “Os subordinados ficam angustiados quando as coisas vão mal e contentes quando as coisas vão bem.” /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA

© 2023 / Academy of Management / Distributed by The New York Times Licensing Group