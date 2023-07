Embraer oferece bolsas de R$ 5 mil em programa de especialização na aérea de aviação

A Embraer abriu na segunda-feira, 24, as inscrições para a 32° turma do Programa de Especialização em Engenharia (PEE), um mestrado profissional destinado para engenheiros que desejam aprofundar seus conhecimentos na área de aviação. O programa oferece bolsa-auxílio de até R$ 5 mil para os participantes.

São 45 vagas disponíveis para candidatos de todo o Brasil. Para participar, é preciso ter inglês avançado e ter se graduado entre 2021 e 2023 em engenharia nas modalidades aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automobilística, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, física, manufatura, manutenção, materiais, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, minas, naval, nuclear, petróleo, produção, química, robótica, sistemas, softwares e telecomunicações e transporte.

As inscrições vão até dia 3 de setembro, e devem ser feitas na plataforma de recrutamento Gupy. Após avaliação de currículo e realização de teste de inglês, o processo seletivo ainda conta com prova técnica, dinâmicas de grupos e entrevistas.

A especialização acadêmica é realizada em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e dura 18 meses. O programa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 5 mil, com reajuste de 20% no segundo ano, entre outros benefícios. De acordo com a Embraer, a média de contratação dos participantes anteriores pela empresa é de 96%.

As aulas têm previsão de início para fevereiro de 2024. Os candidatos selecionados participarão de curso e atividades de capacitação nas áreas de Engenharia de Desenvolvimento do Produto e Processos da companhia, em São José dos Campos (SP), além de se especializarem em fundamentos e projetos aeronáuticos, com atividades sobre Indústria 4.0, inteligência artificial, robótica e prototipação de projetos.