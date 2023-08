Para enfrentar a falta de profissionais qualificados, a Alemanha planeja facilitar a obtenção de cidadania, buscando atrair trabalhadores estrangeiros como enfermeiros, engenheiros e profissionais de tecnologia. O ministro do trabalho alemão, Hubertus Heil, estima que até 2035 o país precisará de cerca de sete milhões de trabalhadores capacitados. Com esse objetivo, a intenção é atrair pessoas de outras nações para áreas como tecnologia, saúde e o setor social.

Enquanto essa novidade não é anunciada oficialmente, hoje já é possível obter vistos de trabalho para profissionais qualificados. No portal oficial do governo alemão Make it in Germany, está disponível uma série de informações sobre vistos de trabalho, reconhecimento de diplomas e documentos para solicitação de visto.

Atualmente existem diversos tipos de visto e autorização de residência para trabalhar na Alemanha. Veja quais são:

Visto para trabalhadores qualificados com formação acadêmica ou profissional:

- Qualificação reconhecida na Alemanha ou ser equivalente a uma formação alemã.

- Emprego na Alemanha compatível com a qualificação

- Promessa concreta de emprego na Alemanha

- Se tiver atingido a idade de 45 anos e não tiver um salário bruto anual mínimo de 48.180 EUR (2023), deve apresentar prova de um regime de previdência adequado.

Cartão azul da UE:

- Diploma de ensino superior alemão ou equivalente estrangeiro.

- Oferta de emprego concreta com salário mínimo anual alemão.

- Emprego deve ser adequado à qualificação.

Visto para especialistas em tecnologia da informação:

- Experiência prática em TI.

- Permissão de residência para trabalho qualificado, independente do diploma.

Visto para procurar vaga de emprego:

- Necessidade de qualificação reconhecida ou equivalente

- Autorização para exercer a profissão.

- Se tiver uma formação profissional, é necessário conhecimento de alemão (nível B1).

- Prova de meios de subsistência.

No próprio portal mencionado, também é possível ter acesso a diversas vagas de emprego no país através da plataforma. Basta buscar sua área de atuação e ficar de olho nos pré-requisitos.

Além disso, a Câmara Brasil- Alemanha, oferece auxílio pelo Projeto “ProRecognition”, no qual há assistência para reconhecimento de formação profissional brasileira na Alemanha. Também são passadas informações sobre oportunidades no mercado de trabalho alemão.