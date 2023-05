Agências de emprego têm mais de 4 mil vagas para início imediato; confira

A retomada das atividades do comércio e do setor de serviços, afetadas pela pandemia, provocou, nas últimas semanas, um aumento inesperado da oferta de vagas de trabalho notado pelas agências de emprego. As agências fazem ponte entre as empresas contratantes e os candidatos.

Neste mês, a agência de empregos Luandre, por exemplo, está com quase 3,7 mil vagas abertas para capital paulista e Grande São Paulo. As oportunidades são para início imediato. “É um volume fora da média para o mês”, afirma a gerente recrutamento, Vanessa Silva.

Por falta de datas comemorativas, sobretudo no varejo, normalmente, para esta época do ano, o oferta de postos de trabalho na agência varia entre 1,5 mil e 2 mil. Em abril de 2019, antes da pandemia, tinham sido ofertadas 2.132 vagas. Neste ano, porém Vanessa diz que está havendo uma antecipação das contratações para atender o maior movimento esperado para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados.

A gerente diz que vagas são ofertadas por grandes empresas da indústria, do comércio e do serviços, como logística e vendas, especialmente dos segmentos de confecção, têxtil, limpeza e saúde. Os postos de trabalho são tanto para funções operacionais como de alta gerência e os salários variam entre R$ 1 mil e R$ 12 mil

Esse aquecimento também foi detectado na agência Moderna. Ivone Lopes, responsável pela mentoria e gestão da agência, que atua na região do ABCD paulista, conta que nos últimos 35 dias houve um aumento significativo na oferta de vagas para empresas da região. Ela atribui o aumento à retomada da produção das montadoras de veículos, o que acaba impulsionando o comércio e o setor de serviços na redondeza das fábricas.

Ivone conta que são aproximadamente 800 vagas disponíveis, 65% delas para funções operacionais, sendo 38% temporárias e 62% efetivas. Já no caso da Luandre, 60% das vagas oferecidas são temporárias. Isto é, as contratações são por 180 dias, podendo ser estendidas por mais 90 dias. Isso totaliza 270 dias ou nove meses.

Para o presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), Marcos Abreu, os empresários estão optando por contratações temporárias em razão das incertezas que persistem na economia, com juros elevados e inflação resistente, fatores que enfraquecem a atividade.

De acordo com a entidade, que reúne 120 agências de trabalho temporário, no primeiro trimestre deste ano, foram geradas 736.140 vagas temporárias no País. E a previsão para o segundo trimestre é de 530 mil postos de trabalho.