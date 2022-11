Empresas oferecem 3 mil vagas em curso de tecnologia gratuito para pessoas negras

Publicidade

No empenho de promover diversidade e inclusão racial no mercado de trabalho, o Movimento pela Equidade Racial (Mover) e a edtech Descomplica oferecem um curso gratuito de tecnologia exclusivo para pessoas negras. São 3 mil vagas para a formação que tem foco em desenvolvimento web, arquitetura e fundamentos de redes de computadores.

Além de ensinar as questões técnicas, o curso tem o objetivo de desenvolver habilidades comportamentais, as soft skills, com aulas de coaching, planejamento de carreira, organização e produtividade remota.

Com duração de 15 semanas, a formação é 100% online e torna disponível um plano de estudos personalizado e aulas ao vivo gravadas. As 3 mil pessoas selecionadas para o curso serão divididas em duas turmas, que terão acesso à comunidade e tutoria por meio do Discord ou Telegram. As inscrições vão até o dia 24 de novembro; clique aqui para saber mais.

Não há limite de idade para se candidatar às vagas, e o único requisito aos interessados é ter o ensino fundamental completo. As pessoas terão de preencher um formulário e fazer um teste de personalidade, que vai priorizar as pessoas que tenham resiliência e disponibilidade. Após uma triagem, os selecionados vão ganhar o curso.

“Sabemos que a tecnologia é um dos segmentos que mais crescem no mundo e um dos mais competitivos do mercado. Por isso, queremos construir pontes que facilitem o acesso de pessoas negras, contribuindo para promover a diversidade e a inclusão dentro e fora das organizações”, diz Luciene Malta, gerente de projetos sociais do Mover, que reúne 47 empresas comprometidas em combater o racismo estrutural.

De acordo com a pesquisa #QuemCodaBR, feita pela PretaLab em parceria com a ThoughtWorks, 32,7% das equipes de tecnologia não têm pessoas negras em sua composição. “Nós precisamos olhar para o todo, não apenas para o gap na área. É importante que haja um equilíbrio nas contratações e que façamos nossa parte na profissionalização e inclusão de perfis diversos nos mercados”, comenta Bety Tichauer, diretora de expansão da Descomplica.