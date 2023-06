Entusiasmo com trabalho bate recorde de 23% no mundo, mas estresse está alto, diz pesquisa

A proporção de funcionários que se consideram engajados no seu emprego em todo o mundo atingiu o recorde de 23% em 2022, segundo a pesquisa Estado do Ambiente de Trabalho Global, do Gallup, divulgada na terça-feira, 13.

Estar engajado significa que o funcionário considera que seu trabalho tem significado e ele se sente conectado aos seus colegas, ao seu líder e a seu patrão.

A proporção de funcionários que se consideram engajados no seu emprego em todo o mundo atingiu o recorde de 23% em 2022 Foto: Ana Lima/Mereo

Eles também se sentem orgulhosos do trabalho que estão fazendo e não se importam de “ir além” por seus clientes e equipe.

Entre 2021 e 2022, houve uma alta de 11 pontos percentuais no nível de engajamento, indo de 12% para 23% dos funcionários em tempo integral e parcial.

Isso representa um aumento de mais de 250 milhões no número de funcionários considerados engajados em todo o mundo.

Continua após a publicidade

Estresse continua alto nas empresas

A pesquisa também mostrou que o estresse nas empresas de todo o mundo continua em níveis recordes desde a pandemia de covid-19. Isso reduz a produtividade. Em 2022, 44% dos funcionários se declararam estressados. Em 2020, eram 43%; em 2021, bateu em 44% também. Em 2019, antes da covid, os estressados eram 38%.

“Esse aumento no estresse enfatiza a importância de as organizações abordarem simultaneamente o engajamento e o bem-estar dos funcionários na força de trabalho atual e futura”, diz o Gallup.

Engajamento tem destaque na Ásia e na América Latina

O aumento global no engajamento se destaca no Sul da Ásia e na América Latina e no Caribe. Os níveis de engajamento nos EUA e no Canadá diminuíram recentemente, de acordo com o relatório.

A pesquisa ouviu 2,2 milhões de funcionários desde 2009, aproximadamente 160 mil por ano. Segundo o Gallup, o engajamento está diretamente relacionado a resultados de desempenho, incluindo a fidelidade do cliente, a retenção de funcionários e a produtividade.

Principais resultados sobre o engajamento

Continua após a publicidade

As regiões com os níveis mais altos de engajamento dos funcionários são o Sul da Ásia (33%), Estados Unidos e Canadá (31%) e América Latina e Caribe (31%).

A Europa possui o menor engajamento dos funcionários (13%).

Globalmente, 31% dos gerentes estão engajados, em comparação com 20% dos colaboradores individuais.

Funcionários exclusivamente remotos (30%) são mais engajados do que aqueles que trabalham 100% presencialmente (21%) ou em modelos híbridos (24%).

Principais resultados sobre o estresse

Embora os Estados Unidos e o Canadá estejam entre os trabalhadores mais engajados do mundo, 52% dos trabalhadores relataram sentir muito estresse no dia anterior. Em contraste, apenas 13% dos europeus estão engajados, mas relatam menos problemas de estresse mais baixos, com 39%.

O estresse também é alto no Leste Asiático (52%), uma região com baixo engajamento dos funcionários (17%).

O estresse é maior globalmente entre os trabalhadores jovens e aqueles em locais de trabalho exclusivamente remotos ou híbridos.

Embora funcionários exclusivamente remotos e em regime híbrido relatem maior engajamento, eles também relatam maior estresse, talvez causado por uma vida profissional menos previsível ou estruturada, observa o relatório.

Porém, o engajamento dos funcionários tem 3,8 vezes mais influência no estresse do que o local de trabalho. Em outras palavras: o que as pessoas estão vivenciando em seu trabalho diário, o seu envolvimento e entusiasmo, é mais importante para reduzir o estresse do que onde estão realizando seu trabalho.

Problemas e soluções

Entre questões que incomodam funcionários, a pesquisa cita a necessidade de melhorar remuneração, benefícios e bem-estar.

O Gallup diz que a gestão eficaz na força de trabalho pós-pandemia, mais remota e híbrida, envolve ter uma conversa com cada funcionário uma vez por semana, focando em reconhecimento, colaboração, metas e prioridades, e pontos fortes.

A organização coloca que essas reuniões de feedback podem ser breves (15 a 30 minutos) se ocorrerem semanalmente.