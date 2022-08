ESG, transformação digital e metaverso: cursos para executivos apontam para uma nova realidade

A nova agenda global e as transformações no mundo corporativo têm demandado por parte de executivos e instituições de ensino diferentes especializações para melhorar a performance das empresas. Em um cenário de pandemia, com a popularização do trabalho flexível, tecnologia e nova consciência sobre saúde mental e meio ambiente, temas como transformação digital, ESG (princípios sociais, ambientais e de governança), liderança, soft skills, bem-estar e transparência na gestão das equipes estão em alta no mercado.

Atentas a essa nova realidade, instituições como Fundação Dom Cabral (FDC), Insper, Saint Paul Escola de Negócios, ISE Business School, XP Educação, Ibmec, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Trevisan Escola de Negócios e Ânima Educação lançaram novos programas voltados a executivos em áreas diversas.

“Os profissionais de alta gestão têm buscado treinamentos que aprimorem o trabalho e também seu desenvolvimento como líder colaborativo e sensível às novas pautas da sociedade”, explica Kwami Alfama, CEO da Tereos Amido & Adoçantes Brasil, que também é idealizador da Pactuá, iniciativa que prepara pessoas negras para cargos em conselhos administrativos.

Tais competências, segundo ele, são contempladas em especializações, como o Programa de Desenvolvimento de Executivos (PDE), o Programa de Gestão Avançada (PGA) e Transformação Digital, oferecidos pela Fundação Dom Cabral, além do Programa Avançado em ESG e o Leading Digital Reinvention, ambos da Saint Paul Escola de Negócios.

De acordo com a especialista em educação Marisa Eboli, professora da Fundação Instituto de Administração (FIA), a pandemia lançou um novo olhar para temáticas que não são necessariamente novas, como é o caso de ESG, que se tornou foco de novos programas da Trevisan Escola de Negócios, do Ibmec e da FGV (ver abaixo).

“O mundo está atento ao ESG e os executivos têm de se preparar para essa realidade, não apenas da boca para fora”, afirma Marisa. “Cada vez mais, as companhias estão conscientes de que a falta de equilíbrio entre o ambiental, o social, o financeiro e de uma boa governança afeta o potencial de competição e atração de investimentos.”

Na visão da professora da FIA, outras áreas buscadas no mercado são a de experiência do cliente, qualidade de vida, gestão da cultura organizacional e transformação cultural (padrões de comportamento, relações de poder e propósito), além de inovação, trabalho colaborativo e planejamento estratégico num ambiente incerto.

Entre as novidades da XP Educação, por exemplo, está o MBA em Experiência e Sucesso do Cliente, totalmente online. Já a Ânima Educação aposta em especializações em áreas, entre outras, como Psicologia positiva, bem-estar e felicidade; Neuroarquitetura; e Comunicação 5.O: inteligência digital e novos ambientes comunicacionais.

“Na pandemia, houve uma reviravolta no mundo da educação, com o ensino à distância, e das necessidades pessoais dos executivos, o que aumentou a procura por cursos de soft skills (que trabalham o desenvolvimento de habilidades emocionais e comportamentais)”, acrescenta o educador VanDyck Silveira, economista e cofundador da Educpay.

A fim de melhorar as relações interpessoais e a performance frente a desafios complexos e inesperados como a covid, profissionais de alta gestão aproveitaram para se aprofundar em áreas de autoconhecimento. “Começamos a entender que seres humanos têm restrições, as quais, muitas vezes, se desdobram em pressões emocionais que levam ao burnout e coisas do gênero”, justifica Silveira.

“O executivo de hoje não é um robô que analisa situações e oportunidades e mitiga riscos. A variável que operacionaliza o sucesso é o equilíbrio emocional e a blindagem mental. Não basta apenas ser uma pessoa que tem muito conhecimento e experiências”, completa ele.

Mercado requer líderes mais flexíveis

A sócia-gerente da consultoria Hayman-Woodward, Ana Paula Montanha, especializada em mobilidade global, salienta que os profissionais de alta gestão passaram a ser mais cobrados não só pelos resultados que trazem à companhia, mas também pela qualidade da saúde mental de seus funcionários. “Ninguém quer ter uma empresa que fica perdendo talentos. É caro treinar e contratar”, diz ela, se referindo ao fenômeno da grande debandada (profissionais pedindo demissão).

Ciente da responsabilidade das organizações em relação ao bem comum da sociedade, o ISE Business School desenvolveu o Advanced Board Leaders Program. O curso prepara conselheiros e o c-level para se tornarem aptos a tomar decisões dirigidas ao propósito da companhia, centradas nas pessoas e capazes de criar valor no curto e longo prazo.

Pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work, com mais de 2.600 respondentes, também aponta que o desenvolvimento de lideranças é a prioridade número um para este ano (42,6%) dentro da área de gestão de pessoas das empresas.

O mercado almeja profissionais com capacidade emocional para lidar com problemas complexos, resiliência e habilidade de influenciar. Esse temas serão abordados, por exemplo, em novo curso gratuito e online da edtech G4 Educação, conforme revela o Estadão com exclusividade. Intitulado Liderança de Alta Performance, o programa será ministrado por empresários de sucesso, como Tallis Gomes, Bruno Nardon, Alfredo Soares e Sandra Chayo.

Foi justamente para aprimorar as habilidades comportamentais que Luis Felipe Bresaola, de 37 anos, realizou o Programa de Jovens Executivos de Harvard, nos Estados Unidos. “Cresci muito rápido na minha carreira e senti que faltava algumas soft skills para ser um gestor mais efetivo”, conta ele, que, atualmente, é diretor financeiro da Cruzeiro do Sul Educacional.

Durante o curso, aprendeu conceitos que geralmente carecem quando há uma ascendência mais rápida do profissional, como liderança e gestão de equipe. “Historicamente, os executivos eram pessoas com plano de carreira longo. Hoje, há CEOs super jovens e as pessoas têm de se complementar”, afirma ele, que indica capacitações de organizações como Stanford, ISE Business School, FDC e FGV. “Tem até cursos online de Harvard.”

Cresce oferta de cursos com foco em transformação digital e finanças

Na visão de Carlos Arruda, professor associado da Dom Cabral, ocorreu uma reavaliação do papel dos executivos nas organizações. “O desenvolvimento de liderança voltou muito forte com a pandemia, uma vez que está sendo exigido do profissional mais flexibilidade, olhar aberto e atitudes inclusivas, inovadoras e empreendedoras, e menos hierarquia de comando e controle”, explica o professor.

Nesse sentido, aumentou a oferta de programas de educação associando a liderança a uma determinada área ou temática de atuação, como liderança e ESG ou liderança e tecnologia. Da mesma forma, o cenário atual tem demandado de executivos mais conhecimento em transformação digital, finanças e habilidade para lidar com cenários de crises incertezas.

O Insper, por exemplo, estreia este mês uma pós-graduação voltada para gestores, intitulada Programa Avançado em Transformação Digital: Gestão, Operações e Tecnologia. Já o MIT Professional Education oferece curso online de nove meses em Transformação Digital para altos executivos.

“O tema digital está muito associado à aplicação, e o nome mais comumente usado é transformação. Outra palavra associada ao digital é a inovação, que remete à ideia de gerar novos produtos, serviços e negócios. São demandas fortes e há diversos programas no mercado”, diz Arruda.

Esse é o caso da XP Educação, que lançou esse ano o MBA em Ciência de Dados para o Mercado Financeiro. O Ibmec também estreia os mestrados profissionais em Economia e em Administração, focados em finanças, em Belo Horizonte e São Paulo, respectivamente. Já a Ânima Educação, está oferecendo novas capacitações na área de Desenvolvimento de Metaversos e Gestão de Ativos, Criptomoedas e Formação Traders, enquanto a FGV, um Master com ênfase em Ciência de Dados Aplicada à Finanças e Economia.

Ainda dentro da área de tecnologia, considerada atualmente a mais difícil para se contratar profissionais pela Robert Half, conhecimentos específicos, como cybersecurity (segurança de dados), big data e inteligência artificial, também estão em alta, de acordo com levantamento da consultoria Hayman-Woodward.

“A educação executiva deve se antecipar à necessidade ou à cadeira que a pessoa está ocupando. Se estou numa empresa em que a agenda ESG vai se tornar relevante, devo agora começar a me preparar para participar das discussões e decisões futuras. O mesmo ocorre com o digital e com outros temas que vão surgindo. Estamos num mundo de muitas incertezas. É hora de entender como lidar com essas situações que são mais urgentes”, finaliza o professor associado da Dom Cabral.

Veja exemplos de capacitações com temáticas atuais oferecidas por diferentes instituições:

Fundação Dom Cabral

. Executive MBA

. Programa de Desenvolvimento de Executivos (PDE)

. Programa de Gestão Avançada (PGA)

. Transformação Digital

. Programa de Desenvolvimento de Conselheiros (PDC)

. InPulse, programa internacional, em parceria com a Nova School of Business and Economics. O objetivo é preparar o líder para trabalhar com tendências de inovação aplicadas ao contexto dos negócios.

. Parceria para Governança e Longevidade (PGL): programa destinado às empresas que precisam fazer um salto de crescimento inorgânico e formular um conselho para tomada de decisão de alto impacto.

Saint Paul Escola de Negócios

. Programa Avançado em ESG

. Leading Digital Reinvention

. Gestão Jurídica Corporativa

. SEER: Programa Avançado para CEOs, Conselheiros e Presidentes

. Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W)

Insper

. Programa Avançado em Transformação Digital: Gestão, Operações e Tecnologia

. MBA Executivo em Finanças

. MBA Executivo

. Pós-graduação em Controladoria e Contabilidade

. Programa Avançado em Sustentabilidade

. Pós-graduação em Data Science e Decisão

. Pós-graduação em Gestão Financeira

XP Educação

. MBA em Experiência e Sucesso do Cliente

. MBA em Ciência de Dados para o Mercado Financeiro

. MBA em Ações e Stock Picking

. MBA em Investimentos e Private Banking

. MBA em Gestão Exponencial

Ibmec

. Global MBA Business Management

. LL.M. em Direito Empresarial

. MBA Live - aulas com interação em tempo real em Finanças, Gestão de Negócios, Gestão de Projetos e LL.M. em Direito Corporativo. O formato foi criado para os profissionais que não conseguem ter uma agenda fixa em uma mesma cidade, ou moram em regiões onde não há uma faculdade do Ibmec.

. Master em Digital Manager e Metaverso

. MBA em ESG – Environmental, Social & Governance

Trevisan Escola de Negócios

. ESG

. Digital banking

. Direito digital

. Growth marketing e vendas digitais

Ânima Educação

. Desenvolvimento de Metaversos

. Gestão de Ativos, Criptomoedas e Formação Traders

. Cloud computing corporativo: uma abordagem multiplayer

. Computação quântica

. Data science e informática em saúde

. Comunicação 5.O: inteligência digital e novos ambientes comunicacionais

. Operação e manutenção de parques eólicos

. MBA em gestão de aviação civil

. Neuroarquitetura

. Medicina e conservação de silvestres

. Psicologia positiva, bem-estar e felicidade

Fundação Getulio Vargas

. Diploma em direito e agenda ESG

. Diploma em direito e compliance

. MIM - Master in Management/double degree com a Universidade Católica Portuguesa

. Master com ênfase em ciência de dados aplicada à finanças e economia

. Pós-graduação em gestão jurídica executiva

. Doutorado profissional em administração com ênfase em finanças

ISE Business School (associado ao IESE Business School)

. Advanced Board Leaders Program, com foco em conselheiros

. Deep - Programa virtual intensivo de Gestão Estratégica de Negócios

. Educação Executiva: Advanced Management Program (AMP)

. Program for Management Development (PMD)

. Decisões 4.0: As pessoas no centro da transformação digital

. Leader ID: Look inside, Go deep, Reach Beyond

MIT Professional Education

. Certificado Profissional em Transformação Digital

. Data science e big data: decisões baseadas em dados

G4 Educação

. Liderança de Alta Performance

