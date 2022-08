R$ 15 mil para dormir: empresa busca ‘especialista em sono’ para teste de produtos

Imagina ganhar R$ 15 mil por três meses numa função em que o principal requisito é gostar de dormir. Essa é a proposta da multinacional alemã, Emma Colchões, que está selecionando candidatos para testar os produtos da marca. De acordo com a empresa, o candidato escolhido irá passar o período descrevendo experiências com, ao menos, um item comercializado no País. Essa é a primeira vez que a ação é realizada no Brasil, inspirada em iniciativa feita anteriormente na Europa.

Para concorrer à vaga, é preciso ser brasileiro, ter idade a partir de 18 anos, ser usuário frequente de redes sociais, como Instagram, TikTok e YouTube, e “amar dormir”. “O candidato precisa ter capacidade de se articular, falar bem. Não temos um critério que precise ser influenciador digital. É mais uma pessoa que se conecte com a marca, saiba se expressar e faça uma avaliação real”, explica o diretor-geral da Emma Colchões no Brasil, Caio Abibe.

O diretor-geral da Emma Colchões no Brasil, Caio Abibe Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para ele, um bom dia começa com uma boa noite de sono. Por isso, a empresa desenvolve soluções e tecnologias capazes de recarregar a energia necessária que cada um precisa para ter um dia tranquilo.

O processo seletivo é simples. O candidato preenche um formulário com os dados pessoais, como nome, idade e profissão, e informa algumas características da rotina do seu sono. Também será necessário fazer um vídeo, entre 60 e 90 segundos, na vertical, respondendo à seguinte pergunta: “Por que eu devo ser o novo especialista em dormir da Emma?” Tudo isso pode ser feito até o próximo domingo, 21. Quem tiver o vídeo aprovado, será entrevistado pela companhia.

“A seleção vai acontecer muito pela empatia em relação ao vídeo. Não vamos olhar para o número de seguidores em redes sociais ou para a graduação da pessoa. Nós queremos ser abertos e diversos, dar oportunidade para todo mundo. A peneira vai ser por meio do vídeo.”

Quem for contratado terá de participar de treinamento, dormir pelo menos 8 horas por dia, testar os produtos enviados e postar experiências e opiniões nas redes sociais pessoais ao menos uma vez por semana ao longo do contrato. Para fazer a inscrição, o link oficial da empresa é este aqui.

O contrato será firmado de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Abibe, da Emma, explica que não é pré-requisito ter empresa aberta, como MEI, por exemplo, mas é provável que, caso o escolhido não tenha CNPJ, a companhia irá auxiliar neste processo de formalização. Após o período de testes, caso a pessoa queira, poderá manter os produtos.

De acordo com a empresa, a lista de itens que serão testados é a seguinte: Emma Original, que custa aproximadamente R$ 2,5 mil, Emma Duo Comfort, de R$ 1,5 mil, Emma Premium Hybrid, de R$ 3,3 mil, Cama Box Emma, de R$ 1 mil, Cama Baú Emma, de 1,5 mil, Cabeceira Emma, de R$ 800, e Travesseiro Antiestresse Emma, de R$ 350. Entram também roupa de cama (R$ 600), protetor de colchão (R$ 300) e protetor de travesseiro (R$ 130). Estes preços são aproximados, se encontram no site de e-commerce da Emma e foram consultados no fechamento desta reportagem, em 17 de agosto de 2022.