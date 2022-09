Estágio e trainee: Twitter, Nestlé e Johnson & Johnson abrem vagas

O segundo semestre do ano costuma ser de oportunidades para quem busca estágio e trainee. É nesse período do ano que as empresas costumam concentrar a oferta de vagas, com processos seletivos que visam buscar talentos para várias áreas.

Empresas como Twitter, Nestlé e Matera estão com inscrições abertas até o fim deste mês. Confira abaixo essas e outras oportunidades.

São centenas de vagas de estágio e trainee destinadas a estudantes e recém-formados

Twitter

Estudantes de graduação de qualquer curso são o foco do programa de estágios do Twitter no Brasil, que abre 11 vagas para o escritório em São Paulo. Por não definir área de estudo nem exigir capacidade em inglês, o processo seletivo busca entender os interesses, aprendizados e visão de futuro dos candidatos.

Com início previsto para janeiro de 2023, o estágio oferece bolsa-auxílio e benefícios como plano de saúde e dental, vale-transporte, vale-refeição e auxílio bem-estar. O processo, feito em parceria com a Companhia de Estágios, será realizado virtualmente e contará com entrevistas, painel de negócios e conversas individuais. Os interessados podem se inscrever por meio deste link até o dia 30 de setembro.

Nestlé

O programa de trainee da Nestlé busca candidatos que tenham conclusão de curso do ensino superior entre 1º de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2022. São considerados bacharelado, tecnólogo e licenciatura. É necessário também ter disponibilidade para realizar viagens constantes e mudanças entre cidades ou Estados.

A seleção é realizada em parceria com a consultoria Eureca, que conecta jovens talentos ao mercado de trabalho e oferece uma trilha de aprendizado e iniciativas de conteúdo gratuito para a capacitação de todos os inscritos. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, neste link.

O processo seletivo conta com lives de desenvolvimento sobre temas como habilidades do futuro, gerenciamento emocional e comunicação empática, além de testes online, desafio em vídeo, painéis e entrevistas com os gestores. Também com início previsto para janeiro de 2023, o trainee oferece bolsa, assistência médica, odontológica e de medicamentos, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada e programa de bem-estar.

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson está com mais de cem vagas de estágio abertas nas companhias que compõem a J&J no Brasil: Consumer Health, Janssen e MedTech. Podem se candidatar estudantes de graduação, de qualquer curso, com conclusão prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 (bacharelo, licenciatura ou tecnólogo).

É preciso ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, presencialmente, na localidade da vaga escolhida. Há oportunidades em São Paulo, São José dos Campos e Guarulhos. O processo de seleção envolve testes, alinhamento de cultura, desafio online e entrevista com a liderança. Os interessados podem se inscrever até 3 de outubro neste link.

No programa, o inglês não é um pré-requisito obrigatório e, além da bolsa-auxílio, a empresa oferece auxílio-transporte, 30 dias de recesso, plano médico e almoço.

Matera

Até o dia 9 de outubro, a empresa de tecnologia voltada ao mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos Matera está com inscrições abertas para o programa de estágio Matera Xperience Internship. Com início previsto para 2023, a oportunidade é direcionada a estudantes matriculados em escola técnica ou instituição de ensino superior. São 20 vagas nas áreas corporativa e tecnologia.

O processo seletivo será 100% remoto e os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar por, no mínimo, um ano e, no máximo, dois. As vagas são para modelo de trabalho em home office ou presencial, nas sedes de Campinas (SP) e Maringá (PR).

A empresa informa que os estagiários terão remuneração compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição, auxílio mobilidade, seguro de vida, TotalPass, programa de incentivo à saúde mental, meditação guiada e laboral, day off de aniversário, programa de reconhecimento e acesso à universidade corporativa e plataforma de idiomas da companhia. Veja como se inscrever.

