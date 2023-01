Grupo Boticário, Andrade Gutierrez e Gerdau oferecem estágio com salário de até R$ 2 mil

Janeiro costuma ser um mês recheado de novas oportunidades para estudantes que estão em busca do estágio dos sonhos. A previsão, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), é que no período entre setembro de 2022 e janeiro de 2023, cerca de 61 mil vagas sejam oferecidas. Os pré-requisitos podem variar, mas a maioria dos programas pedem formação superior em andamento com conclusão em julho ou dezembro de 2024.

Empresas como Grupo Boticário, Gerdau, Grupo Marilan e Andrade Gutierrez estão com inscrições abertas para seus programas de estágio. Confira:

Grupo Boticário

O mundo do trabalho está mudando e as empresas têm investido cada vez mais em iniciativas que apoiem e impulsionem a diversidade internamente. O programa Geração B do Grupo Boticário, por exemplo, reservou este ano 75% das vagas de estágio disponíveis para pessoas pretas, pardas, LGBT+ e pessoas com deficiência. Para fomentar ainda mais a inclusão de públicos diversos, a língua inglesa não é pré-requisito e estudantes de todo o País podem participar do processo, pois há oportunidade para trabalho remoto também.

Período de Inscrição: de 16/01 até 29/01

Área de atuação da empresa: Cosméticos

Pré-requisitos:

- Previsão de formação para julho de 2024 ou julho de 2025 em qualquer curso de graduação;

- 75% das vagas são destinadas a pessoas pretas, pardas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.

Quantidade de vagas: Não divulgado.

Etapas da seleção: Inscrição, jornada online, painel (resolução de case) e entrevista final.

Remuneração e benefícios: bolsa-auxílio de R$ 2.068 (30 horas mensais), bolsa 13º, VT, VA, VR ou refeição no local, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, horário flexível e auxílio home-office.

Local: Trabalho remoto para estudantes de qualquer parte do Brasil ou híbrido nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR) e São José dos Pinhais (PR).

Andrade Gutierrez

Período de Inscrição: Inscrições abertas até 15/01.

Área de atuação da empresa: Engenharia e construção

Pré-requisitos:

- Formação superior com conclusão em julho ou dezembro de 2024 nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias, Jornalismo, Logística, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Tecnologia da Informação;

- Disponibilidade para atuar 30 horas semanais (6 horas diárias);

- Diferencial: Inglês e espanhol

Quantidade de vagas: 31 vagas

Etapas da seleção: Inscrições, fit cultural e de competência, entrevista com RH e painel com participação do gestor.

Remuneração e benefícios: Bolsa-auxílio de até R$ 2.200, VT, VR ou VA, programa de desenvolvimento, possibilidade de efetivação, recesso remunerado, clube de parcerias, assistência médica e horário flexível.

Local: São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Gerdau

Período de Inscrição: Inscrições abertas até 22/01.

Área de atuação da empresa: Produtora e fornecedora de aço.

Pré-requisitos:

- Formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 nas áreas de Administração, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Relações Internacionais e Governamentais, Sistemas da Informação, entre outros.

Quantidade de vagas: 24 vagas

Etapas da seleção: Inscrição, teste on-line, seleção com a Cia de Estágios, painel na empresa e entrevista final.

Remuneração e benefícios: Bolsa-auxílio até R$ 1.700, VT, VR (R$ 33/dia), assistência médica, benefício farmácia, Programa Saúde e Bem-Estar e recesso remunerado.

Local: São Paulo (SP)

Grupo Marilan

Período de Inscrição: Inscrições abertas até 29/01.

Área de atuação da empresa: Alimentação

Pré-requisitos:

- Formação técnica ou superior em andamento no último ou penúltimo ano dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências de Dados, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Manufatura Avançada, Marketing, Mecatrônica Industrial, Psicologia, Tecnologia da Informação, Alimentos, Elétrica, Eletroeletrônica, Mecânica e Mecatrônica;

- Disponibilidade para atuar 6 horas diárias;

- Pacote Office intermediário será considerado um diferencial.

Quantidade de vagas: 21 vagas

Etapas da seleção: Inscrição, seleção e painel na empresa.

Remuneração e benefícios: Bolsa-auxílio de R$ 1.272 a R$ 1.697, VT, restaurante interno, seguro de vida, plano de saúde, Gympass e desconto em loja de fábrica.

Local: Igarassu (PE), Jandira (SP) e Marília (SP).

Escola Mais

Período de Inscrição: Não divulgado.

Área de atuação da empresa: Educação

Pré-requisitos:

- Graduação em Pedagogia em andamento ou graduação em Educação Física (licenciatura) em andamento (a partir do 3º semestre);

- Algumas vagas pedem conhecimento de tecnologias de ensino, como aplicativos, celular e plataformas digitais.

Quantidade de vagas: 138 vagas.

Etapas da seleção: Não divulgado.

Remuneração e benefícios: Bolsa-auxílio, direito à bolsa de formação (benefício oferecido em dinheiro para os colaboradores realizarem cursos de aprimoramento em suas áreas de atuação), bolsa para filhos que estejam na educação básica, seguro saúde e vale transporte.

Local: São Paulo (SP) e Joinville (SC)

