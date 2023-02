Estágio e trainee: JP Morgan, Honda e Rodobens têm vagas

Apesar do desequilíbrio racial visto no alto escalão das companhias, programas de estágio ou trainee exclusivos para jovens talentos pretos e pardos ganham cada vez mais adeptos. Iniciativas como essas têm ajudado as empresas a repensarem a forma que contratam e atuarem em prol da diversidade, equidade e inclusão.

Leia também Empresa oferece curso e vagas em tecnologia para pessoas com deficiência

Organizações como JP Morgan e Moove estão com inscrições abertas, até a primeira semana de fevereiro, para programas exclusivos para profissionais negros. Rodobens, Alcoa e Honda têm programas de estágio e trainee com vagas disponíveis para perfis diversos.

Confira os pré-requisitos, benefícios e saiba como participar:

Rodobens

Período de inscrição: até 01/02.

Pré-requisitos:

- Ser estudante de cursos de bacharelado ou licenciatura e, para cursos de TI, tecnólogo;

- Formação em dezembro/2023;

- Disponibilidade para atuar presencialmente uma vez por semana;

- Disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias dentro do horário comercial;

- Conhecimento em Pacote Office;

- Conhecimento em inglês será um diferencial.

Etapas da seleção: inscrições, teste de lógica, fit cultural, entrevista gravada, dinâmica, entrevistas finais.

Continua após a publicidade

Remuneração e benefícios: bolsa de R$ 1.300 para São José do Rio Preto e R$ 1.600 para São Paulo, seguro de vida, vale refeição e/ou alimentação.

Local: São Paulo (SP) e São José do Rio Preto (SP)

Saiba mais

Alcoa

Período de inscrição: até 10/02.

Pré-requisitos:

- Formação de junho/2024 a dezembro/2026.

Continua após a publicidade

Etapas da seleção: inscrições, testes online, entrevistas online, painel de negócios, entrevista final.

Remuneração e benefícios: bolsa-auxílio de R$ 1.320 até R$ 1.760, seguro de vida, plano de saúde, fretado ou VT, curso de idiomas, VR ou refeitório e apoio de ordem psicológica, financeira e jurídica.

Local: Alumar (MA), Belém (PA), Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Paulo (SP)

Saiba mais

Moove

Período de inscrição: até 09/02.

Pré-requisitos:

Continua após a publicidade

- Se autodeclarar preto ou pardo;

- Formação em exatas concluída entre 2018 e dezembro/2022;

- Pacote Office completo.

Etapas da seleção: inscrição, desafio online, dinâmicas e entrevistas.

Remuneração e benefícios: remuneração compatível com o mercado, PLR, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, VR, VA ou refeitório no local, VT, Gympass, previdência privada, adicional de tempo de serviço (ATS), programa de apoio ao funcionário, auxílio farmácia e auxílio ótico.

Local: São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)

Saiba mais

Continua após a publicidade

Honda

Período de inscrição: até 06/02.

Pré-requisitos:

- Formação entre dezembro/2020 e dezembro/2022 na área de atuação da vaga;

- Inglês a partir do avançado;

- Disponibilidade para viajar e trabalhar em outra cidade.

Etapas da seleção: inscrição, avaliações online, teste de inglês, oficina de ideias, academia do conhecimento, contratação.

Continua após a publicidade

Remuneração e benefícios: remuneração compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de vida, VT, fretado ou auxílio combustível e VR ou refeitório no local.

Local: Manaus (AM), São Caetano do Sul (SP), São Paulo (SP) e Sumaré (SP)

Saiba mais

JP Morgan

Período de Inscrição: até 10/02.

Pré-requisitos:·

- Se autodeclarar preto ou pardo;

Continua após a publicidade

- Formação superior entre dezembro/2017 e dezembro/2022;

- Disponibilidade para atuar presencialmente no escritório do JP Morgan em São Paulo;

- Inglês intermediário.

Etapas da seleção: inscrição com testes de Excel e inglês, vídeo pitch, entrevista com a equipe de diversidade, entrevista com o gestor.

Remuneração e benefícios: salário e benefícios serão divulgados aos finalistas.

Local: São Paulo (SP)

Saiba mais