Quer estudar no Canadá? Evento grátis online traz oportunidades em cursos de línguas e faculdades

Um evento online e gratuito vai apresentar oportunidades para quem quer estudar, morar ou vivenciar a cultura canadense. O Canada Day, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), acontece nos dias 4 e 5 de julho.

Evento online e gratuito apresenta oportunidades para quem quer estudar no Canadá Foto: Cole Burston/Bloomberg

No evento, o participante poderá assistir palestras com especialistas e representantes de universidades e instituições de ensino do país. No dia 4, será possível conhecer os cursos de pós-graduação disponíveis, e no dia 5, os cursos de graduação. Cursos de idiomas serão apresentados em ambos os dias.

Confira instituições participantes

Queen’s School of English

New York Institute of Technology

University Canada West

Lakeland College Canada

Algonquin College International Education Centre

NorQuest College

Mission Public Schools.

Para participar, o interessado deve se inscrever neste link.