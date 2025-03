4 executivas contam o melhor conselho que receberam e o que queriam ter ouvido no início da carreira

Antes mesmo de alcançar o sucesso na carreira, muitas mulheres já enfrentam a pressão da maternidade, o julgamento por serem ambiciosas, a competitividade em ambientes corporativos dominados por homens e uma série de desafios que impactam diretamente sua trajetória profissional. Mas e se você pudesse ter acesso aos melhores conselhos de quem superou esses obstáculos?

De contratar pessoas melhores que a própria líder a ter mentores logo no início da carreira, o Estadão reuniu relatos de quatro mulheres com carreiras consolidadas para descobrir quais foram os conselhos mais valiosos que receberam ao longo da jornada e quais gostariam de ter ouvido no início da vida profissional.

Confira a seguir:

1) Deia Vilela, vice-presidente para a América Latina da unidade de negócios health & biosciences da IFF, companhia americana de fragrâncias

Publicidade

Deia Vilela conta que aprender a necessidade de cada pessoa da equipe fez diferença na hora de liderar. Ela também revela que gostaria de ter escutado no começo da vida profissional que não existe um modelo único de carreira. Foto: Isabela Magnasco/Divulgação

Entenda o ritmo das pessoas

PUBLICIDADE Melhor conselho: “Nos meus primeiros cinco anos de carreira, meu chefe me disse que uma das habilidades mais importantes no trabalho é compreender o ritmo e as necessidades das pessoas ao nosso redor. Na época, eu ainda não liderava uma equipe, mas esse conselho transformou minha forma de trabalhar e ainda influencia meu estilo de liderança.

É essencial reconhecer o momento de cada pessoa, tanto na vida profissional quanto na pessoal, e conectar a proposta do que fazemos com a motivação de cada um. Um bom líder não perde de vista os resultados, mas os alcança respeitando individualidades, unindo pessoas e liderando por influência. Isso faz uma diferença enorme.”

Não existe um modelo único de carreira

O que gostaria de ter ouvido no começo da carreira: “É importante entender que não existe um modelo único de construção de carreira. É fundamental sermos criativas, inovadoras e estarmos abertas a outras experiências.

Trazendo um pouco para a minha história e o que aprendi com ela, experiências como mudar de cidade para correr atrás dos sonhos dizem muito sobre motivação e foco. Saber equilibrar a vida diária, conciliar os objetivos familiares com o trabalho, fala de habilidades de priorização. Quando começamos a construir família, ter filhos, adquirimos uma competência estratégica profunda ao cuidar de múltiplas agendas, garantir alimentação e bem-estar, administrar a logística.

Publicidade

Todas essas vivências podem não estar em um currículo profissional, mas delas você extrai habilidades importantíssimas para a vida profissional.”

2) Priscila Ventura, diretora de recursos humanos do Grupo Adias, empresa de venda e distribuição de ar-condicionado

A executiva Priscilla Ventura lamenta não ter ouvido no início da carreira sobre a importância de ter mentores, mesmo nas primeiras etapas profissionais. Foto: Rodrigo Cruz/Divulgação

Melhor conselho: “O conselho que mudou completamente a minha vida veio de um gestor da Navita Tecnologia, empresa em que ocupei o cargo de recepcionista bilíngue. Ele sabia que eu gostava de lidar com pessoas, pois tive a experiência de trabalhar numa assessoria esportiva que prestava serviços para os RHs de empresas. Esse gestor me aconselhou a fazer uma faculdade de RH.

Também tive o aval desse gestor para, junto com as atividades do financeiro, cobrir as demandas do RH. Aprendi tudo de que precisava saber sobre gestão de pessoas naquela época e segui determinada a me especializar na área.”

Publicidade

Mentor não é só para quem já chegou ao topo

O que gostaria de ter ouvido no começo da carreira: “Buscar formas de desenvolvimento e aprendizado é essencial, mas isso vai além de cursos técnicos e faculdade. Ter o apoio de mentores faz a diferença, eles são fundamentais para o nosso crescimento e para aprendermos a nos posicionar em cargos de liderança.”

Dizer que é um líder estratégico é fácil, difícil é provar. Priscila Ventura, Diretora de Recursos Humanos do Grupo Adias

“Um mentor nos desafia a pensar diferente, explorar novos caminhos, somar forças e criar uma rede de relacionamentos. Queria que alguém tivesse me indicado a importância de ser acompanhada por um mentor desde o começo da carreira.”

3) Julia Cardoso, líder global de marketing e comunicação da área de Defesa e da marca Kevlar EXO, da multinacional do setor químico DuPont

"Com o tempo, percebi que muitas oportunidades também surgem das conexões que cultivamos", afirma a executiva Julia Cardoso. Foto: Milena Duzzi/Divulgação DuPont

Use a confiança a seu favor

Melhor conselho: “O conselho mais impactante que recebi veio da minha mentora, Luci: “Nunca subestime o poder da sua voz. Sua perspectiva é valiosa e única. Use-a com confiança.” Essas palavras ressoaram profundamente em mim, pois muitas vezes hesitava em expressar minhas ideias. Na mesma conversa, ela me incentivou a me preparar bem, trazer dados e construir argumentos sólidos para fortalecer minhas sugestões.

Publicidade

Se pudesse voltar no tempo, diria a mim mesma para investir mais tempo em construir relacionamentos. Julia Cardoso

“Além de abrir portas, isso cria um suporte essencial para enfrentar desafios ao longo da carreira. Nunca subestime o poder de uma conversa. Muitas vezes pode ser o primeiro passo para algo grandioso.”

Publicidade

4) Taís Abambres, diretora de marketing e desenvolvimento de negócios do Grupo Soprema, multinacional de impermeabilização para construção civil

O melhor conselho profissional que Taís Abambres recebeu veio do pai, que também foi executivo e chegou a assumir cargo de CEO. Foto: Arquivo pessoal

Não tenha medo de ter pessoas melhores do que você na equipe

Melhor conselho: “O melhor conselho que recebi veio do meu pai, que também foi CEO de uma multinacional. Ele sempre dizia: ‘Contrate pessoas melhores do que você. Nunca tenha medo de trabalhar com quem te desafia.’ Isso me ensinou a importância de construir equipes com profissionais que questionam.

Outro aprendizado essencial veio do Marcos Grasso, meu mentor e membro do board consultivo da Pidilite (empresa indiana de fabricação de adesivos). Quando assumi uma posição de gestão, ele me orientou a ter sempre os principais objetivos da companhia no curto, médio e longo prazo e, mais do que isso, garantir que toda a equipe entendesse seu papel dentro dessa estratégia.”

Não aponte problemas sem ter soluções

O que gostaria de ter ouvido no começo da carreira: “O conselho que gostaria de ter recebido veio do meu primeiro gestor, Rodolfo Menendez, então CEO da empresa onde comecei minha carreira. Aos 21 anos, fui encarregada de mapear um cenário e, cheia de orgulho, apresentei uma análise detalhada dos problemas, mas sem propor soluções. Ele me olhou e disse: ‘Ok, agora volte para sua mesa, estude esses problemas e traga três soluções para cada um. Eu te ajudo a escolher a melhor, mas é preciso ir além de apenas identificar os desafios.’

Publicidade

Essa lição transformou minha forma de trabalhar. Desde então, nunca mais encarei um problema sem buscar alternativas. Passei a analisar sua origem, entender onde ele começou e desenvolver um pensamento mais estratégico. Sempre compartilho essa história com minha equipe.”