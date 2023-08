Você quer um emprego na Finlândia? O país está com vagas abertas para trabalhadores de todo o mundo, incluindo brasileiros (veja como é trabalhar no país, segundo profissionais que saíram daqui e foram para lá).

Ambiente mais colaborativo, mais flexível e com uma hierarquia mais horizontal são alguns dos aspectos da forma de trabalhar na Finlândia que se contrastam com o Brasil.

Essa procura por mão de obra qualificada estrangeira acontece em meio ao envelhecimento da população finlandesa, explica Alessandra Leone, gerente de Talentos do Work in Finland, site oficial da Finlândia com oportunidades de trabalho. A pedido do Estadão Leone reuniu dicas de como brasileiros podem se preparar para uma vaga de emprego no país europeu.

Bom inglês

Não é preciso dominar o finlandês. O inglês é bastante popular. “Não precisa ser o inglês mais fluente do universo”, afirma Leone. Saber o básico será primordial para se desenvolver no trabalho e na sociedade como um todo.

Clareza nos objetivos

Faça três perguntas a si mesmo:

Você sabe por que deseja ir para a Finlândia?

Entende o que almeja para a carreira nos próximos anos?

Tem conhecimento dos obstáculos que vai enfrentar?

Saber as repostas desses questionamentos será crucial para não se arrepender após gastar dinheiro e tempo em uma possível transição que envolve mudanças no estilo de vida e de carreira.

“Se a pessoa quer ter um crescimento profissional no sentido de aprender e se desenvolver no trabalho com áreas técnicas, como a tecnologia, terá oportunidades na Finlândia. Mas o país não garante um crescimento financeiro exorbitante. Lá tem qualidade de vida, mas não necessariamente traz enriquecimento”, explica a especialista.

LinkedIn e currículo bilíngue

Mude o idioma do LinkedIn ou de outras redes sociais que utiliza para busca de empregos no exterior. Um currículo em inglês também facilita o acesso das empresas.

Além disso, é importante buscar vagas que estejam na região da Finlândia e se candidatar ativamente a empregos para entender como é o processo seletivo.

Leone diz que as seleções são um pouco diferentes das do Brasil. Na Finlândia, testes comportamentais e lógicos são comuns.

“Geralmente, os recrutadores realizam teste de afinidade cultural com a empresa, nos quais a pessoa vai ser questionada sobre o estilo de trabalho de que gosta.”

Ritmo de vida na Finlândia é mais desacelerado; site com anúncio de oportunidades no país conta com mais de 400 vagas abertas Foto: AdobeStock

Sites com vagas de emprego

Business Finland: organização para financiamento de inovação e promoção de comércio, viagens e investimentos. A Business Finland faz parte da rede Team Finland. Confira o site para saber mais informações.

Work in Finland: site oficial finlandês para talentos internacionais e empresas nacionais que desejam contratar estrangeiros. O site compartilha informações sobre a vida e o trabalho na Finlândia, com detalhes sobre vagas abertas e orientações sobre o processo de busca de emprego e recolocação no país nórdico.

Até a conclusão desta reportagem, o site ofertava 424 vagas abertas em diferentes regiões do país. Veja as profissões com vagas:

Engenharia (38 vagas)

Hospitalidade e serviço (15)

Tecnologia (7)

Vendas e Marketing (6)

Gerenciamento de projetos (6)

Administração (5)

Manufatura e construção (4)

Jogos (1)

Finanças (vagas não divulgadas)

Recursos Humanos (vagas não divulgadas)

Helsinque, Espoo e Seinäjoki são as cidades com maior número de vagas. Acadêmicos (com qualificação para docência e pesquisa) das áreas de geologia, geoquímica, pesquisa de mercado e de cinema e documentário também são requisitados.