Apesar do mau humor que o LinkedIn pode causar, Cruzvergara sugere tentar manter o bom humor. “Não há nada mais importante do que ter uma mentalidade positiva e comedida ao entrar no processo de busca de emprego”, diz ela, reconhecendo que é um processo desgastante e cheio de ansiedade. Ela incentiva os alunos a terem alguém em sua comunidade, como um mentor, que pode ser sua caixa de ressonância para dar não apenas conselhos, mas também torcer por tudo isso.

Mais do que isso, Cruzvergara recomenda que os alunos aproveitem tudo o que eles têm controle. “Vá ao evento. Não apenas confirme sua presença no evento”, ela diz sobre o recrutamento no campus, acrescentando que é importante certificar-se de fazer boas perguntas, acompanhar os empregadores e atualizar seu currículo e perfis de trabalho. Faça sua pesquisa sobre o setor em que você gostaria de ingressar e trabalhar, ela explica.

Com toda a pressão, pode ser difícil esquecer, mas é bom observar que “seu primeiro emprego não é seu emprego para sempre”, diz Cruzvergara. É uma introdução à força de trabalho, mas não precisa ser necessariamente um emprego dos sonhos ou um grande nome, mas sim um trampolim para algo novo, explica.