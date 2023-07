Estudos mostram que a inteligência artificial pode acabar com muitos empregos, pois é muita mais rápida para fazer várias tarefas. Como um trabalhador pode se manter relevante e não ser demitido diante desse cenário?

André Goulart, engenheiro especialista em IA, diz que esses sistemas resolvem vários tipos de problema com muita eficiência. “Quando você compara qualquer trabalho que um ser humano tem que fazer, isso é caro, tem um limite de escala e leva tempo. Com inteligência artificial, você permite que tudo seja feito com mais velocidade, com escala praticamente infinita e a baixo custo”, declara.

Ricardo Triana, diretor-geral do Project Management Institute (PMI) América Latina diz que, para se manterem competitivas, as empresas “precisarão contratar solucionadores de problemas e construtores de relacionamentos que possam ajudar a promover mudanças e fornecer valor estratégico”.

Investir no desenvolvimento e capacitação profissional é crucial ao trabalhador que não quer perder o emprego.

O Estadão conversou com especialistas e reuniu dicas para potencializar habilidades e diminuir as chances de você ser demitido pela Inteligência artificial. Confira:

1) Ir além do conhecimento técnico

O relatório Pulse of the Profession 2023, do PMI, aponta que as habilidades que empresas da América Latina acham mais importante em um profissional. São elas comunicação, resolução de problemas, liderança colaborativa e pensamento estratégico.

Essas habilidades fazem parte das chamadas power skills ou habilidades de poder. São comportamentos e formas de lidar com as diversas situações que aparecem no dia a dia e vão além do conhecimento teórico e técnico aprendido em escolas e universidades.

O desenvolvimento desses comportamentos é recomendado para o sucesso na carreira. Com uma boa comunicação, por exemplo, é possível simplificar algo complexo para um colega de trabalho ou cliente.

Uma liderança colaborativa orienta e apoia a equipe tanto no crescimento profissional quanto no direcionamento para atingir um objetivo.

A resolução de problemas está na habilidade de elaborar soluções criativas e efetivas para lidar com um desafio.

O pensamento estratégico está alinhado a uma tomada de decisão adequada para alcançar as metas.

“Com a automação substituindo tarefas administrativas, o domínio das habilidades de poder torna os profissionais de projetos mais valiosos”, afirma Triana. “Felizmente, a IA não pode substituir facilmente essas habilidades”.

O desenvolvimento deve ser contínuo. Para isso, o especialista orienta que os profissionais se envolvam ativamente nas práticas de gerenciamento de projetos, participem de programas de treinamento, webinars e plataformas de compartilhamento de conhecimento para se manterem atualizados.

2) Respeitar as diferenças

Além de comunicação e colaboração, é preciso também que as relações sejam feitas com base na compreensão do próximo e no respeito às diferenças.

Rafaela Kasaca, gestora de Recursos Humanos, afirma que a capacidade de estabelecer relacionamentos, motivar e convencer são pontos a serem desenvolvidos, principalmente quando há diversos departamentos na empresa e uma equipe com integrantes de gerações diferentes.

A IA não substitui o relacionamento humano, a empatia e o gerenciamento de conflitos, diz Kasaca.

3) Aprender programação e aperfeiçoar inteligência emocional

A gestora também elenca alguns conhecimentos técnicos que podem ser úteis para evitar uma demissão. “Seria importante aprender alguma linguagem básica de programação de dados, ter conhecimento em alguma plataforma essencial que já exista para sua área de atuação, computação, gestão de projetos e metodologias ágeis”.

Além da parte técnica, a profissional reforça o desenvolvimento de inteligência emocional para que seja possível lidar melhor com as emoções.

Para isso, é importante aprender a observar e analisar o próprio comportamento, entender e dominar os sentimentos, pensar antes de agir e respeitar limites, por exemplo.

4) Fazer uma aliança com a inteligência artificial

Por ser um caminho sem volta, André Goulart acredita que incorporar as ferramentas de IA na rotina é o melhor caminho para se destacar. “O segredo é ter interesse, aprender e explorar mesmo, porque é uma ferramenta que está aí, então quem tiver mais flexibilidade tem uma vantagem”.

Uma dica do especialista é que as pessoas busquem soluções de inteligência artificial para qualquer problema que elas tiverem no dia a dia.

“Em geral, as pessoas de tecnologia já têm essa mentalidade de questionar se existe solução para um problema, só que agora a tecnologia está em todos os mercados. Então, quando as pessoas começam a pensar com esse olhar, verão que muitas vezes existe uma solução para o problema e, caso não exista, é uma oportunidade para criar uma nova solução”.

Rafaela Kasaca endossa esse ponto de vista ao observar que novas funções podem surgir a partir da readaptação com o uso das ferramentas tecnológicas. “Uma boa capacitação faz com que o profissional entenda e traga a melhor tecnologia para dentro da empresa e saiba aplicar de forma estratégica para conseguir resultados, otimizando tarefas e fazendo com que o time trabalhe mais o lado criativo”.