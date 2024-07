Intercâmbio ou estágio? Nova lei aprovada equipara as duas experiências; o que vale mais a pena?

A medida foi sancionada no começo do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e altera a Lei 11.788, de 2008, que regulamenta os estágios de estudantes do ensino superior.

A norma se aplica a “estudantes estrangeiros ou brasileiros regularmente matriculados em cursos superiores no país, autorizados ou reconhecidos, ou no exterior, observado o prazo do visto temporário de estudante”, diz o texto.