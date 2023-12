Islândia: Saiba como encontrar vagas de emprego

A Islândia, nação europeia a mais de 9 mil quilômetros de distância do Brasil, é considerada o país mais amigável do mundo para os imigrantes, segundo o Índice de Aceitação da Gallup. A ilha remota do Mar do Norte alcançou a marca de 60 mil estrangeiros em 2022. Destes, 240 são brasileiros, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores.

Saiba como encontrar vagas de emprego no país que tem 15% do território formado por geleiras e mais de 20 vulcões ativos.

Os salários são de no mínimo R$ 15 mil brutos em média, segundo brasileiros que moram lá, mas os impostos e o custo de vida são altos (veja aqui o que brasileiros falam sobre trabalhar na Islândia).

Segundo informações do portal Hagstofa Íslands, a média salarial da Islândia ficou em torno de 4.250 euros (R$ 22,7 mil) em 2021. CEOs e diretores de empresas são os profissionais com salários mais altos.

Juízes, médicos, profissionais especializados em transporte marítimo e aéreo, além de funcionários do setor público tiveram salário total médio de R$ 53 mil.

Enquanto isso, as áreas mais desvalorizadas são de cuidados infantis e atuação no armazenamento de livros e documentos e triagem de correio, com remuneração de R$ 16 mil por mês.

A Reykjavik, capital da Islândia, é a cidade que mais concentra imigrantes em todo o país. Foto: Marc Jedamus - stock.adobe.com

Em 2018, a Islândia alcançou um feito histórico: a criação de uma lei que exige a igualdade de salários entre homens e mulheres. Embora o país tenha sido pioneiro em todo o mundo, a lei - em vigor desde janeiro de 2018 - ainda não foi capaz de equiparar por completo os ganhos entre homens e mulheres.

Apesar disso, a Islândia segue por nove anos consecutivos no ranking do Fórum Econômico Mundial com a maior igualdade de gênero.

Valorização da língua local

A Islândia oferece muitas oportunidades, especialmente devido à crescente indústria do turismo. Durante o verão, a alta temporada, a demanda por empregos no setor turístico aumenta significativamente.

Anne Litla mora no país há 9 anos e afirma que a Islândia é receptiva a trabalhadores estrangeiros, mas pode ser desafiador encontrar empregos em escritórios inicialmente.

Muitos hotéis oferecem estadia e alimentação como parte do pacote de trabalho, tornando-o uma opção atraente para quem deseja economizar enquanto trabalha.

Ela explica que a língua pode ser uma barreira, mas muitos islandeses falam inglês, facilitando a adaptação inicial. No entanto, aprender islandês é importante para uma integração mais completa.

“Eles são bem firmes em relação à língua. Você não terá dificuldade em vir para cá só falando inglês. Você consegue trabalhar, mas no dia a dia você pode sofrer para ir ao mercado ou resolver coisas mais técnicas”, diz.

Ela considera que há muitas oportunidades para aprender o idioma islandês e se integrar à sociedade.

Existem diversas opções de cursos de islandês disponíveis, muitos dos quais são gratuitos e online, permitindo que futuros residentes comecem a aprender o idioma antes mesmo de chegarem ao país. Um dos exemplos é o Icelandic Online, da Universidade da Islândia.

Além disso, o país possui um sistema de sindicatos por setor, oferecendo benefícios como reembolsos parciais em despesas médicas e contribuições para educação e hospedagens gratuitas, o que é uma vantagem adicional para quem trabalha no país.

Onde encontrar vagas?

No momento em que for concorrer a uma vaga verifique se há exigência de falar a língua islandesa.

É possível permanecer na Islândia por 90 dias sem solicitar visto. No entanto, após encontrar um emprego, é necessário realizar o pedido de visto para o governo neste site.

Pesca, indústria alimentícia, de alumínio e processamento de produtos marítimos e de lã são as atividades predominantes no país.

Outras profissões também ganharam evidência nos últimos anos para imigrantes, segundo a plataforma global de empregos Indeed:

Comércio atacadista e varejista, armazenagem, restaurantes e hotelaria

Construção e engenharia civil

Turismo

Administração pública, saúde e serviços sociais

Serviços de manufatura, mineração, operações de serviços públicos e gerenciamento de resíduos

Tecnologia da informação e telecomunicações

Negócios imobiliários

A plataforma Alfredo é uma das opções para mapear vagas no país europeu. O site é voltado exclusivamente para o mercado de trabalho irlandês.

O candidato consegue filtrar por localização, área de atuação e modelo de trabalho (tempo integral, meio período, emprego de verão, temporário, voluntário e apenas no Natal).

Até a publicação desta reportagem, o site reunia mais de 689 vagas abertas. Confira as áreas ofertadas:

Serviços de saúde

Empregos industriais

Ensino e pesquisa

Empregos especializados (agrônomo, arquiteto, jornalista, juiz, físico, químico, designer de moda, técnico de peixe, geofísico, geógrafo, biólogo, fotógrafo, advogado)

Escritório (recepção, secretaria de escola, caixa)

Trabalhos de gestão (gerente de publicidade, gerente de construção, CEO, gerente de recursos humanos, gerente de loja)

Outro site de empregos famoso no país é o Job.is. Ele também oferece vários filtros para a busca de empregos, permitindo aos usuários refinar as pesquisas de acordo com suas preferências e necessidades.

Os filtros incluem categorias de emprego, como saúde, educação, serviços técnicos, entre outros, além de opções de tipo de contrato (tempo integral, meio período, etc.).

Também é possível pesquisar por localização, facilitando a busca de empregos em áreas específicas da Islândia.