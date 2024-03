Quem nunca pensou em crescer na carreira e chegar a um posto de liderança, mas teve dúvidas de como começar essa movimentação? Uma boa opção para guiar esse desejo e executá-lo é ter um plano de carreira orientado para as suas necessidades de crescimento.

Para descobrir como elaborar um plano, o Estadão conversou com dois pesquisadores do tema: Izabela Mioto, especialista em gestão de pessoas e professora da Fundação Dom Cabral, e Renato Soares, psicólogo e diretor da Tack TMI, divisão de treinamento e desenvolvimento da Gi Group Holding. Além de ensinar a criar um plano de carreira, os especialistas também deram dicas sobre leituras e métodos de aprendizado para quem quer crescer no mercado de trabalho.

Para chegar a um posto de liderança, é importante planejar sua carreira. Foto: Olena - stock.adobe.com

Tenha consciência do que você é

De acordo com a professora Izabela Mioto, antes de criar o plano de carreira, o ideal é fazer perguntas que aumentem o nível de consciência sobre si.

“Quanto tomamos atitudes que atendem mais a demanda do mundo de fora do que de dentro, essa decisão não é sustentável”

Pergunte a si mesmo

Qual o propósito que me leva a desejar ter uma carreira de gestão?

Tenho as competências necessárias para exercitar o papel de liderança?

Quais vão ser as diferenças quando eu chegar no cargo que almejo?

Estou disposto(a) a lidar com a complexidade dos desafios?

Tenho consciência de que essa posição é dependente da atitude de terceiros?

Para Mioto, essa prática é crucial para saber se o cargo de chefia realmente faz sentido para seus interesses.

Faça bem suas tarefas hoje

“Ninguém vai pensar em uma promoção sua enquanto não estiver desempenhando bem aquilo que você faz hoje”, enfatiza Renato Soares. Para ele, a consistência na posição atual é essencial na busca pela ascensão na carreira.

De acordo com o executivo, partindo da premissa de que alguém pretende sair do cargo de colaborador individual e se movimentar para um nível inicial de liderança, é preciso saber que a maior mudança na carreira é a responsabilidade.

“Você deixa de ser responsável pelo seu próprio resultado e passa a ser responsável pela performance de outras pessoas – e precisa entregar o resultado por meio delas”, diz.

Essa mudança de “gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros” é a primeira transição apresentada no livro ‘Pipeline da Liderança’, de Ram Charam, uma leitura indicada por Soares, que fala sobre outros passos para avançar na carreira.

Prepare seu caminho para chegar à liderança

Seja consistente no seu cargo atual Aproveite projetos e oportunidades internas Entre em contato com outras áreas da empresa Expanda o olhar para além do cargo atual Crie repertório com diferentes conteúdos, inclusive fora do ambiente de trabalho Uma dica para saber se está no caminho certo das competências de liderança é pedir feedback não apenas para os chefes, mas também para outras pessoas da empresa. Assim o colaborador pode se atentar às tarefas que já desempenha bem e descobrir em quais áreas pode melhorar.

Faça seu plano de carreira para liderar a equipe

Defina o tipo de progressão profissional que deseja ter: você deseja uma carreira de especialista ou generalista? Saiba suas ambições financeiras Aja de acordo com seus interesses: quer trabalhar fora do País ou em uma multinacional? Tenha conhecimento de outros idiomas Saiba quais são os aspectos da sua vida pessoal que são prioritários e inegociáveis Tenha metas e objetivos bem estabelecidos, mas não se prenda totalmente a eles. Esteja aberto para as oportunidades

Não consegui o cargo de chefia, e agora?

Existem algumas possibilidades para que isso tenha acontecido: talvez você não se encaixe no perfil – mas existem outras opções de carreira, como a Y e a W –, talvez você precise desenvolver mais habilidades ou, quem sabe, você esteja pronto, mas o cargo simplesmente não existe na empresa.

“Conforme você vai crescendo na organização, a quantidade de cadeiras disponíveis diminui. Você pode estar pronto, mas esse lugar não está disponível na empresa”, diz Soares.

Por isso é importante ter uma conversa franca com o setor de RH e a liderança sobre as próprias ambições e motivações de realizar uma movimentação vertical para saber se existe essa perspectiva.

Segundo Mioto, é importante saber a hora de buscar novas oportunidades em outras empresas, por exemplo, quando o prazo pessoal estabelecido para a mudança de cargo não for viável.

“Desenvolva-se na empresa, mas, se não tiver espaço, saiba que existe um oceano de possibilidades. Você pode encerrar um ciclo muito bem e quem sabe um dia até voltar para essa empresa”, enfatiza.

Indicações de leitura e recursos de aprendizagem

Se você busca mais confiança e quer se sentir preparado para o cargo, é necessário estudar e praticar. Para ficar por dentro do cenário atual e das transformações do mercado de trabalho, Soares indica relatórios do Fórum Econômico Mundial.

“Apesar de o relatório falar sobre ‘futuro do trabalho’, esse futuro já está bem presente”. Ele defende que a leitura do cenário do mercado de trabalho ajuda o profissional a direcionar suas ambições na carreira e a saber como se desenvolver.

Como recurso de aprendizagem, o executivo indica o método 70:20:10, que se divide em três pontos:

70% a partir da vivência profissional cotidiana e de experiências próprias

20% a partir de interações e aprendizado informal

10% de aprendizado formal, como cursos, treinamentos ou uma especialização

Mioto destaca o método de autoconhecimento do psicólogo Edgar Schein, chamado de “Âncoras da Carreira”. São oito âncoras que ajudam a fazer escolhas mais coerentes, alinhadas com suas próprias competências e que sejam mais compatíveis com valores pessoais. Essas âncoras são:

Gerência geral (GG)

Autonomia/independência

Criatividade empreendedora

Vontade de servir/dedicação a uma causa

Desafio puro

Estilo de vida

Segurança/estabilidade

Técnico-funcional

Um escritor que Mioto admira é Daniel Pink, autor do livro ‘Motivação 3.0 - Drive: A surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva’.

A obra é indicada para quem busca se aprofundar em conceitos de propósito e motivação e, assim, ter mais consciência e autonomia nas próprias escolhas.