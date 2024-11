Mais da metade dos profissionais, 53,8%, considera a remuneração inadequada diante das responsabilidades que assumem em seus cargos. Por outro lado, 31,4% avaliam o salário como justo. Outros 14,9% se declaram indecisos. Os dados são do Guia Salarial 2025, lançado pela Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência, parte do PageGroup, e obtido com exclusividade pelo Estadão.

O levantamento ouviu aproximadamente 6,8 mil profissionais e empresas de todo o Brasil para mapear as impressões sobre o mercado atual. Segundo a pesquisa, os executivos consultados ocupam cargos que vão desde posições de suporte à gestão até diretoria.

Profissionais relatam insatisfação com remuneração levando em consideração as responsabilidades que assumem. Foto: Yossakorn/Adobe Stock

“Os dados refletem um descompasso entre as expectativas dos profissionais e os pacotes de remuneração oferecidos pelas empresas. Essa divergência afeta diretamente o engajamento e a produtividade, tornando-se uma questão crítica para organizações que buscam reter seu capital intelectual”, afirma Lucas Toledo, diretor executivo da Michael Page.

Em outra pesquisa conduzida pela Michael Page neste ano, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal foi o aspecto mais valorizado por profissionais brasileiros. Veja mais detalhes aqui. Agora, a pesquisa mais recente mostra que a remuneração entra como fator predominante.

Salário é determinante para os colaboradores

Conforme o levantamento, a remuneração se destaca como o fator mais relevante no ambiente corporativo, seguido por outros aspectos. Confira a seguir os principais resultados:

dos respondentes apontam o salário como o principal fator de relevância. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é destacado por 50,1% dos profissionais.

dos profissionais. Benefícios são mencionados por 29,3% dos entrevistados.

dos entrevistados. Ambiente de trabalho e cultura organizacional são importantes para 27% dos profissionais.

dos profissionais. Progressão de carreira e treinamento têm peso para 23,8% dos respondentes.

dos respondentes. Reconhecimento é considerado um ponto relevante por 15,7%.

“A remuneração continua sendo um dos principais fatores para a tomada de decisão da maioria dos profissionais ao considerar uma promoção ou uma nova oportunidade. Estruturar pacotes de remuneração robustos é a chave para atrair e reter profissionais estratégicos” conclui Toledo.