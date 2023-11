Apesar da importância do conhecimento técnico para o sucesso no trabalho, as habilidades comportamentais (as chamadas soft skills) são tão ou mais importantes para o crescimento na carreira profissional, especialmente com o passar dos anos. A análise é de Ricardo Basaglia, CEO da empresa de recrutamento de executivos Michael Page/Page Group Brasil e novo colunista do Sua Carreira do Estadão.

No espaço, ele pretende explicar os pontos que levam um bom profissional a avançar no mundo corporativo e dar dicas práticas para o dia a dia no trabalho. “Quero transformar as conversas que tive com empresas e pessoas em insights”, afirma Basaglia. Os textos serão publicados quinzenalmente às segundas-feiras de manhã no portal do Estadão.

Com cerca de 500 mil seguidores no Instagram (@ricbasaglia) e mais de 2,5 milhões de pessoas impactadas mensalmente no total, Basaglia produz conteúdo de carreira e liderança nas redes sociais e no podcast Lugar de Potência. É um dos recrutadores mais acompanhados do Brasil nas redes e pretende compartilhar com os leitores do jornal sua experiência com o público e o mundo corporativo.

Basaglia é mestre em Administração (FGV/EAESP) com extensão em Behavioral Science of Management (Yale). Como CEO da Michael Page, lidera as operações do grupo no Brasil.

Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page/Page Group Brasil e novo colunista do Sua Carreira do Estadão Foto: Ricardo Basaglia/Arquivo Pessoal

“Existe um momento de nossa carreira em que só a entrega de resultado não basta”, diz. Ele diz considerar um “elefante na sala” o descuido que os profissionais têm com os fatores comportamentais e de relacionamento. Segundo levantamentos do Page Group, a maioria dos profissionais é contratada por habilidades técnicas, mas demitida por questões comportamentais.

Ser político no trabalho não deveria ser visto negativamente

Ricardo Basaglia destaca que a visão negativa que muitos têm com o networking e a criação de uma rede de contatos contribui para a dificuldade em avançar no ambiente profissional. “A gente ouve muito que as pessoas falam que não crescem na carreira porque não são ‘políticas’. E isso é dito com um viés negativo, mas não deveria”, afirma.

Ele diz ser importante ter uma relação de confiança com os superiores, em especial com aqueles com o poder de realizar uma promoção, porque ações como essa impactam a reputação dos gestores. “Quando você promove alguém, você está chancelando aquela pessoa. Se ela não vai bem, de certa forma, você pode impactar a sua própria reputação”, explica.

Ele frisa ainda que, além de entregar os resultados para os quais foram contratados, os profissionais devem ter especial atenção para comunicar e fazer com que as pessoas saibam das suas entregas.

“Para você ser promovido, existem dois elementos: um você controla, e o outro, não. Você não controla quando a fila vai andar, mas você pode ser o primeiro da fila quando o momento chegar”, afirma.