Quando Emmett Shear era CEO da Twitch — plataforma de transmissão de games que ajudou a fundar —ele sempre encontrava tempo para falar com a última leva de estagiários. Uma das perguntas mais comuns era se eles deveriam conseguir um emprego ou se tornar empreendedores. “Se você ama uma dor do tamanho da economia e sente que não tem outra opção, considere começar algo. Mas não diga que eu não avisei sobre o quanto isso é ruim”, escreveu Shear escreveu no X. Veja abaixo o início da sequencia de postagens, em inglês.

Seu conselho, embora brutalmente honesto, é fundamentado em sua experiência de uma década transformando uma ideia para um reality show ao vivo 24 por dia em uma plataforma de jogos multimilionária. Shear acrescenta que, no final das contas, ponderar a importância de fazer um salário de seis dígitos ou subir na escada em uma empresa da Fortune 500 vai ajudá-lo a verdadeiramente "conhecer-se" e fazer a movimentação de carreira certa, como entrar no mercado de trabalho ou iniciar um negócio. "Mas em geral, parece claro que as pessoas devem satisfazer-se com dinheiro, otimizar para aprendizado e crescimento e ignorar todo o resto. Se você ama competição acirrada, consiga um emprego com trajetória definida."

Emmett Shear, ex-CEO da Twitch, em imagem durante o Manifsto 2023, há dois anos Foto: Nikita Sokolsky

Dinheiro? Prestígio? Poder para mudar o mundo?

Um salário alto é uma prioridade para muitos aspirantes a trabalhadores da tecnologia. De acordo com a Dice, o salário médio na tecnologia é de pouco mais de U$ 112,5 mil (R$ 656,3 mil). No entanto, Shear disse que focar apenas no dinheiro é um erro, já que mais nem sempre é melhor. “Obviamente, você quer dinheiro. Mas o dinheiro é bem conhecido por oferecer retornos decrescentes, após você ter o suficiente para aluguel, comida etc. Então, você não quer otimizar para o dinheiro, é mais uma restrição,” ele escreveu.

Da mesma forma, preocupar-se com prestígio é perda de tempo, ainda segundo Shear. Não adianta conseguir um emprego em uma empresa de grande reconhecimento se você está apenas buscando café para os figurões, em vez de trabalhar para uma firma menor onde você está realmente ganhando habilidades reais. “Prestígio é principalmente uma armadilha, pela mesma razão que marcas de roupas de grife são mau negócio: a marca pode fazer algumas pessoas menos perspicazes pensarem melhor do que você, mas não vai de fato te fazer melhor ou mais bem-sucedido.”

Empresas frequentemente tentam enganar os empregados com ofertas para exercer o poder para o bem —ou a chance de fazer uma diferença ou impacto no mundo. E, embora seja natural desejar poder, na realidade, a capacidade de realmente criar mudança é rara a partir das fileiras inferiores. “Se eles estão te vendendo poder, geralmente é algum tipo de truque”, advertiu Shear. ”Eles tentam convencer você a aceitar menos compensação de outras maneiras oferecendo uma miragem. Não se deixe enganar!”

O trabalho em si pode proporcionar oportunidades de crescimento para sua carreira e caráter, mas ele adverte que trajetórias de trabalho muitas vezes podem ser boas demais para ser verdade. “Para um certo tipo de pessoa que gosta de competir com seus colegas mais do que qualquer coisa, que adora se esforçar para avançar, eu acho que [trajetórias de carreira] podem ser ótimas. Para a maioria das pessoas, acho que as trajetórias também são armadilhas”, acrescenta.

De um sonho de pós-graduação a uma empresa de bilhões de dólares

Emmett Shear inicialmente trabalhou com amigos que fez na maioria na Universidade de Yale, Justin Kan, Michael Seibel e Kyle Vogt, para criar a Justin.TV, uma startup focada na transmissão ao vivo da vida de Justin. No entanto, após expandir para outras categorias, a área de jogos cresceu rapidamente, e a Twitch foi surgiu em 2011. Apenas três anos depois, a Amazon adquiriu a Twitch por cerca de US$ 1 bilhão. Shear permaneceu na empresa até o início de 2023.

“Para empresas na internet, o crescimento é mais importante que o lucro. É muito raro uma empresa alcançar uma escala massiva de uso, e então morrer porque não consegue descobrir a economia. O inverso é comum”, Shear escreveu em 2021 como parte do aniversário de 10 anos da Twitch.

Enquanto o conselho de Shear para estagiários e líderes de negócios aspirantes pode ser humilhante para alguns, ele reconhece que aqueles que são mais motivados sairão bem-sucedidos do outro lado.

“Não comece uma empresa. Você não é apto para isso. E se eu puder persuadi-lo a não começar uma empresa dizendo isso neste tweet, definitivamente não comece uma empresa. Você está comprando uma quantidade econômica de esforço e dor,” Shear concluiu.

Esta história foi originalmente publicada no Fortune.com

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.