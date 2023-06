É fácil entender por que ter uma promoção negada pode ser tão difícil. As promoções negadas podem até mesmo prejudicar as empresas, pois o sentimento de inveja e a percepção de injustiça podem ter como consequência um aumento da rotatividade, assim como a redução do comprometimento organizacional e do empenho no trabalho.

Mas algumas pessoas, na verdade, colhem benefícios a longo prazo ao terem uma promoção negada, de acordo com um artigo publicado na Academy of Management Review. E os gestores podem ajudar a orientar os funcionários para reconhecer e se dar conta desses benefícios.

A chave é construir uma “história baseada no crescimento” depois de ter uma promoção negada, de acordo com o artigo “Where Do I Go from Here? Sensemaking and the Construction of Growth-Based Stories in the Wake of Denied Promotions (Para onde vou agora? Dando Sentido e Criando Histórias Baseadas no Crescimento após Promoções Negadas, em tradução livre), de Heather Vough, da Universidade George Mason, e Brianna Barker Caza, da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro.

“Uma história baseada no crescimento é quando você conta um relato de como aprendeu algo novo sobre si mesmo que lhe possibilita prosperar em sua carreira no futuro. As pessoas que são mais capazes de ver oportunidades diferentes para si mesmas, em termos de quem elas são e quem podem se tornar, têm mais chances de conseguir criar esse tipo história”, disse Heather.

“Entretanto, quando confrontadas com ameaças, como uma promoção negada, muitas pessoas ficam presas à versão atual de quem são. Elas focam em ‘esse sou eu’ em vez de considerar ‘em quem posso me transformar?’. Essa forma de pensar favorece o comportamento defensivo, o que, por sua vez, torna improvável que os indivíduos criem histórias de crescimento”, explicou Brianna.

Heather acrescentou: “Se as pessoas culpam apenas causas externas que estão fora de seu controle, então não há mesmo nada que possam fazer e aprender. Mas se elas dizem para si mesmas ‘tive certa responsabilidade nisso’, ou ‘poderia ter feito algo de um jeito diferente’, então estão se preparando para aprender”.

“Ao enfrentar um obstáculo na carreira, como uma promoção negada, esteja aberto a considerar sua própria responsabilidade nisso. É doloroso, porém é assim que aprendemos. Se culpamos apenas os outros e dizemos ‘está fora do meu controle’, não há mais nada mesmo a se fazer”, disse Heather.

“Na realidade, não me arrependo... [por não ter sido promovido], porque isso me ajudou a compreender melhor como transitar pelo cenário político, a confiar de verdade em mim mesmo e a não permitir que a opinião dos outros influencie a minha autoestima”, afirmou um gerente de uma empresa de telecomunicações.

“Uma lesão que acabou dando fim à minha carreira me permitiu ter uma ideia mental melhor do que sou ou de quem sou, e não sou necessariamente ‘aquele trompetista’. Sou o Brian, que tem outras oportunidades, outras coisas que posso fazer”, declarou um ex-músico

O artigo apresenta este cenário de aprendizado e evolução depois de ter uma promoção negada: “Um funcionário a quem não foi concedido um cargo de gestão pode constatar que não teria se saído bem nessa função, mas pode satisfazer sua necessidade de ajudar os demais assumindo um papel informal de mentor. Nesse relato, o eu possível de ‘gerente’ é substituído por um eu possível de ‘mentor’, proporcionando uma compreensão mais rica de si mesmo e de como se pode contribuir da melhor maneira na empresa.”

“Uma promoção representa uma imagem de quem você poderia ser no futuro”, disse Heather. “Quando temos uma promoção negada, essa autoimagem esperada pode ser frustrada ou ameaçada: ‘talvez eu não possa ser aquela pessoa que sempre pensei que poderia ser’. Mas se as pessoas são capazes de analisar: ‘É realmente isso que quero ser de verdade?’, e se for, ‘O que posso fazer para conseguir isso?’, elas vão ter a possibilidade de crescer.

Talvez não seja fácil, mas conversar sobre a experiência com os colegas pode ajudar, disse Heather.

“Fale dela com outras pessoas. Isso pode dar a você dois tipos de apoio. E você precisa de ambos. Um deles é o apoio emocional, que lhe ajuda a manter a esperança e o otimismo. Outro tipo de apoio é o informativo. Esse é o que você recebe ao perguntar às pessoas: ‘Por que isso aconteceu? O que posso fazer de diferente no futuro?’ O apoio informativo é o que vai ajudá-lo de verdade a aprender. O apoio emocional mantém você aberto para o aprendizado.”

O apoio também pode vir por meio das histórias compartilhadas dentro da empresa. “As pessoas conversam nas organizações. Elas contam histórias sobre o que aconteceu com outras pessoas. Essas histórias podem ter vários formatos. Se elas são baseadas no crescimento, sugerindo que coisas boas podem surgir de situações aparentemente ruins, as pessoas que tiveram promoções negadas podem se valer dessas histórias para suas próprias experiências.”

Os gestores podem desempenhar um papel importante ajudando os funcionários a construir histórias baseadas no crescimento depois de terem uma promoção negada, escreveram as autoras. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA

