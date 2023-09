Nestlé abre inscrições para Programa de Trainee 2024; veja como se candidatar

A Nestlé abriu inscrições para seu Programa de Trainee 2024. O prazo para se inscrever vai até 2 de outubro deste ano, e as vagas são destinadas para pessoas com formação de nível superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

As vagas são para os setores de Marketing, Finanças, E-Commerce, Vendas, Engenharia, Agricultura, Tecnologia da Informação, Supply Chain, Qualidade, Transformação de Negócio, Nestlé Professional, Centro de Serviços Compartilhados, entre outras. As oportunidades são para as localidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP) e Vila Velha (ES). A empresa destaca que o candidato tenha disponibilidade para atuar em todas as localidades no Brasil.

O processo seletivo levará cerca de três meses. Após as inscrições, que podem ser feitas por este link, s seleção contará com testes online, painéis com área de recursos humanos, líderes, entrevistas e a etapa final. A previsão de início do trainee é janeiro, e o programa tem duração de dois anos.

Remuneração não foi divulgada pela Nestlé, mas a empresa afirma que é compatível com o mercado. Trainee iniciará em janeiro de 2024 e durará dois anos. Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/Arquivo

A remuneração não foi divulgada pela Nestlé, mas a empresa afirma que é compatível com o mercado. Entre os benefícios, há ainda assistência médica, odontológica e de medicamentos, seguro de vida, participação nos lucros, desconto em produtos, licenças parentais, vale refeição e estacionamento à depender da localidade de atuação. Há ainda acesso ao Programa de Bem-Estar, uma rede online de nutricionistas, psicológicos, atividade físicas entre outros, e ao Trainee Hub, um subsídio para investir na formação educacional.

De acordo com a empresa, quem se inscrever no processo terá acesso ao Nestlé LAB, uma plataforma com acesso a vídeos com módulos de gestão de pessoas, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo, marcas, entre outros temas, além de capacitações em formato de lives sobre competências comportamentais.