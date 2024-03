Um colaborador de uma empresa leva em média 10 minutos para preencher o questionário do Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar. O processo é simples, digital e gratuito, porém, é apenas uma etapa da complexa metodologia da FIA Business School para mensurar a gestão da experiência dos funcionários.

Em sua última edição, a pesquisa recebeu mais de 209 mil formulários de resposta de mais de 500 empresas. Entre elas, 150 foram premiadas em três categorias – negócios de até 300 funcionários, de 301 a 1.500 funcionários e acima de 1.500 funcionários. E, no centro da avaliação, está o índice FIA Employee Experience (i-FEEx), mensurado a partir de dois questionários.

O primeiro, que compõe três quartos da nota, é voltado aos colaboradores em geral – participam funcionários com carteira assinada, prestadores de serviço como pessoa jurídica e estagiários, todos de forma anônima. O processo gera quatro índices que compõem a nota final dos negócios participantes. O i-CO, índice de clima, vale 60% do i-FEEx, enquanto os três demais – i-CEO, que avalia os executivos, i-LID, que avalia os líderes, e i-Match, que trata da conexão entre empresa e colaboradores – valem 5% cada.

Abrangência

“No questionário de clima, passamos por 52 perguntas assertivas sobre salário, carreira, treinamento e alguns aspectos de liderança. E também complementamos esse questionamento com variáveis adicionais sobre saúde física e psicológica, nível de endividamento, gestão de talentos, diversidade e inclusão”, afirma o coordenador do Lugares Incríveis para Trabalhar e professor da FIA Business School Filipe Fonoff.

Um segundo questionário é encaminhado apenas ao setor de Recursos Humanos das empresas e resulta no índice de Gestão de Pessoas (i-GP), responsável por avaliar a qualidade, amplitude e efetividade de práticas do setor a partir de perguntas de múltipla escolha. A nota vale os 25% restantes que compõem o i-FEEx. Apesar de ser gratuito, há um investimento de tempo das empresas para participar da pesquisa, especialmente o questionário de gestão de pessoas, que demanda 100 horas de dedicação.

Para que a participação de uma empresa seja validada, é preciso que ela tenha pelo menos 50 funcionários, e que atinja também uma amostra mínima de participantes, que varia a depender do total de colaboradores – uma empresa de até 100 funcionários requer respostas de 75% do quadro, enquanto que empresas de mais de 20 mil colaboradores precisam atingir 10% de conversão.

Resultados e premiação

As empresas que tiverem resultados positivos podem tanto receber a certificação de Lugar Incrível Para Trabalhar, a partir de nota mínima de 75 pontos no i-CO, como, caso atinjam pelo menos 25 pontos no i-GP, também concorrem ao Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar. “Para a premiação, temos uma segunda etapa com auditoria independente contratada pela FIA que, junto ao RH da empresa, faz uma análise de 24 pontos em uma entrevista que dura cerca de duas horas”, explica Fonoff.

Neste ano, a divulgação dos resultados gerais e o evento de premiação estão previstos para o mês de outubro. “As empresas participantes podem acessar seus resultados em até sete dias após o fim da coleta de dados, de forma gratuita. Também é possível adquirir pacotes de detalhamento relacionados aos diferentes indicadores da pesquisa”, conclui Fonoff.

