O Guia Salarial 2024, organizado pela empresa de recrutamento norte-americana Robert Half, foi divulgado na terça-feira, 7, trazendo projeções sobre quais profissionais devem ser mais procurados pelas empresas em 2024 em oito diferentes áreas de atuação: Tecnologia; Finanças e Contabilidade; Vendas e Marketing; Engenharia; Recursos Humanos; Jurídico; Mercado Financeiro; e Seguros. O estudo também aponta as perspectivas de remuneração para mais de 400 cargos nessas áreas.

As informações são baseadas em um levantamento online desenvolvido pela Robert Half e conduzido por uma empresa de pesquisa independente. O levantamento ouviu, em junho e julho deste ano, 500 empregadores e 1.000 colaboradores de uma amostra de pequenas, médias e grandes organizações, do setor privado e de empresas listadas publicamente em todo o Brasil.

Veja abaixo, de acordo com a área de atuação, quais profissionais serão os mais procurados pelas empresas no ano que vem, segundo a pesquisa, além de quais são as indústrias que mais contratam e quais as habilidades mais exigidas.

Pesquisa da Robert Half também traz projeções salariais para 2024 de centenas de cargos em oito áreas de atuação. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Tecnologia

Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI.

Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud.

Indústrias que lideram contratações: bancos/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação.

Habilidades técnicas mais procuradas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados.

Finanças e Contabilidade

Profissionais mais procurados: planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeira, contábil/fiscal, relações com investidor.

Profissionais mais difíceis de encontrar: contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês, planejamento e análise financeira com início de carreira na contabilidade.

Indústrias que lideram contratações: saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura.

Habilidades técnicas mais procuradas: inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado, estudos financeiros/viabilidade/modelagem.

Vendas e Marketing

Profissionais mais procurados: especialista em business inteligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM.

Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista em business inteligence, especialista em transformação digital, analista de marketing digital.

Indústrias que lideram contratações: agronegócio, farmacêutica, varejo, tecnologia, energia.

Habilidades técnicas mais procuradas: idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios, novos negócios.

Engenharia

Profissionais mais procurados: gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção, engenheiro de automação, especialista de ESG.

Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável, engenheiro de automação para a indústria.

Indústrias que lideram contratações: agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia.

Habilidades técnicas mais procuradas: idioma, SGI - Sistema de Gestão Integrada, inovação, MS-Project, tech skills.

Recursos Humanos

Profissionais mais procurados: generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração.

Profissionais mais difíceis de encontrar: administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês, analista generalista com inglês.

Indústrias que lideram contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, infraestrutura.

Habilidades técnicas mais procuradas: idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG, estratégia de remuneração.

Jurídico

Profissionais mais procurados: empresarial/M&A, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso)/reforma tributária, advogado generalista corporativo com foco em contratos, compliance.

Profissionais mais difíceis de encontrar: project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais, infraestrutura/regulatório/administrativo.

Indústrias que lideram contratações: escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde.

Habilidades técnicas mais procuradas: inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios), gestão de pessoas (empresas e escritórios).

Mercado Financeiro

Profissionais mais procurados: analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos, analista/associate de M&A.

Profissionais mais difíceis de encontrar: crédito corporate, ESG, contabilidade, private banking, digital innovation.

Indústrias que lideram contratações: bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets.

Habilidades técnicas mais procuradas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento em produtos de investimentos locais e internacionais, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento setorial para análise de mercado.

Seguros

Profissionais mais procurados: analista/gerente de finanças, analista/gerente de crédito, analista/gerente de subscrição, executivo de contas/gerente comercial, analista de dados/analytics.

Profissionais mais difíceis de encontrar: atuarial, subscrição, crédito e riscos, contabilidade.

Indústrias que lideram contratações: seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras, insurtechs.

Habilidades técnicas mais procuradas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento de produtos digitais de seguros, conhecimento em cibersegurança.

Projeções salariais

A pesquisa da Robert Half também traz projeções salariais para centenas de cargos nas oito áreas de atuação em 2024.

Os dados foram organizados em uma tabela que traz três faixas salariais de acordo com o nível de qualificação e experiência do candidato. Um dos profissionais mais procurados na área de tecnologia, por exemplo, consultor ERP, deve ganhar entre R$ 13.100 a R$ 21.900, dependendo do seu nível de experiência e qualificação. Veja as faixas salariais:

“Salário inicial”, para o candidato que é novo no cargo ou ainda está desenvolvendo habilidades relevantes;

“Salário intermediário”, para aquele que tem experiência necessária e conta com a maioria das habilidades relevantes;

“Salário final”, para quem tem mais experiência e conta com todas as habilidades relevantes, além de especializações e certificações.

A Robert Half afirma que os critérios para determinar em que faixa o perfil se encontra podem variar em torno da experiência, características setoriais, demanda, disponibilidade do perfil, habilidades e certificações.

Alguns cargos na tabela trazem uma legenda, com as letras P, M ou G (pequena, média ou grande), que apontam qual o faturamento das empresas:

Pequena/média: até R$ 500 milhões;

Grande: acima de R$ 500 milhões.

Para escritórios na área Jurídica, as legendas são diferentes:

Pequeno porte/Boutique: 1 a 30 advogados;

Médio porte: 30 a 150 advogados;

Grande porte: acima de 150 advogados.

Veja na tabela abaixo as perspectivas de salário para o ano que vem de centenas de cargos, de acordo com a área de atuação. Os salários listados se referem aos valores praticados na cidade de São Paulo e não incluem bônus, benefícios e outras formas de remuneração.