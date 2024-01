O mercado da tecnologia está em constante expansão. De acordo com um relatório publicado pela International Data Corporation (IDC) sobre o panorama do setor de Tecnologia da Informação (TI) para 2024, a indústria do Brasil tem previsão de crescer 12%, enquanto nos Estados crescerá 9% este ano.

De acordo com o guia salarial de 2024 da Robert Half, o salário de um desenvolvedor mobile sênior pode chegar a R$ 21.900. Já um especialista de cloud pode começar a carreira ganhando R$ 12.000 e avançar para um salário de quase R$ 20.000. Com essa perspectiva positiva, muitas pessoas se interessam em trabalhar nesse setor.

Especialista aponta carreiras promissoras em tecnologia em 2024. Foto: AnnaStills - stock.adobe.com

Para saber quais são as carreiras mais promissoras na área da tecnologia, o Estadão entrevistou o coordenador do MBA de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Miceli, que elencou quais são as apostas do mercado de tecnologia para 2024. Confira:

1. Inteligência artificial (IA) e Machine Learning (ML)

O uso de inteligência artificial e Machine Learning estão cada vez mais comuns em diversos setores, desde a área da saúde, até educação. Um exemplo que fez sucesso em 2023 e movimentou o setor foi o ChatGPT, um chatbot de linguagem da empresa OpenAI.

Em meio a debates sobre regulação da IA, o mercado segue aquecido para especialistas que possam trabalhar com criação, gerenciamento e manutenção de IAs.

2. Engenharia de Dados

Com tanto volume de dados que as empresas coletam diariamente, a atividade do profissional de engenharia de dados se destaca no mercado tech.

O engenheiro dessa área é responsável pela infraestrutura, criação e manutenção de sistemas para gerenciar grandes conjuntos de dados. O profissional também verifica a qualidade e o comportamento dos dados em busca de melhorias.

É importante armazenar os dados com segurança e disponibilizá-los de maneira acessível para os usuários. Um bom trabalho vai facilitar a atuação do cientista de dados, outra profissão em ascensão, responsável por criar estratégias baseadas nas informações coletadas.

3. Cibersegurança

Sequestro de dados é o principal problema de segurança digital no Brasil, seguido de phishing, um técnica para enganar usuários e obter dados confidenciais e, por último, malwares, que são softwares inseguros e indesejados. Tudo isso evidencia a necessidade de mais cibersegurança no País.

O profissional dessa área precisa se capacitar para criar, planejar e executar ações para a segurança de sistemas, máquinas, programas e redes, com objetivo de evitar que os dados digitais sejam comprometidos ou atacados.

4. Desenvolvedores de software

Mais conhecidos como “devs”, os desenvolvedores de software são alguns dos profissionais mais requisitados pelo mercado de tecnologia, com grande procura para a área de software as a service (Saas), que projetam soluções de tecnologia por meio da internet, como um serviço.

Além de escrever códigos de programação para criação, eles também fazem manutenção e aprimoram softwares. Essas atividades têm como resultado aplicativos, sites, sistemas operacionais e outras ferramentas do mundo digital.

5. Computação em nuvem

Também conhecida como cloud computing, essa área oferece soluções em infraestrutura da internet, já que as empresas podem processar dados, armazenar informações ou ter acesso a softwares sem precisar investir recursos em um datacenter próprio.

O profissional dessa área auxilia empresas no processo de migração para a nuvem e precisa ter um conhecimento aprofundado das principais plataformas que oferecem este serviço, como AWS, Azure, Microsoft, entre outras. Além de implementar a tecnologia, o especialista também faz melhorias, otimiza os resultados e garante que as leis sobre segurança e proteção de dados sejam respeitadas.

6. Blockchain

Conhecido por ser a tecnologia por trás das criptomoedas, o blockchain se baseia em redes descentralizadas para proporcionar maior segurança. E, para além das finanças, também é aplicável em áreas como saúde, cartórios, logística e demais setores que buscam prevenir fraudes ou proteger dados confidenciais.

Os desenvolvedores da área precisam ter experiência em diversas linguagens de programação e se dividem em dois tipos: os principais e os de software. Os primeiros constroem a arquitetura de sistemas blockchain, incluindo protocolos de consenso e padrões de segurança. Já os segundos desenvolvem aplicativos descentralizados, os “dApps”.

7. Robótica

A robótica estuda o desenvolvimento e a implementação de robôs e sistemas automatizados. Consolidada no cotidiano de muitas indústrias, como no agronegócio, a robótica tem crescido no Brasil na área da saúde, como é o caso da aquisição de robôs cirúrgicos no País.

O profissional da área pode trabalhar com construção, programação e controle de robôs, serviços e testes, e também pode estudar a interação de robôs com o ambiente e os seres humanos.

8. Internet das coisas (IoT)

Cada vez mais comum de observar no dia a dia, a internet das coisas (internet of things, em inglês) é a tecnologia que conecta objetos físicos à internet, desde utensílios domésticos como lâmpadas, até dispositivos médicos.

Setores da economia como indústria, finanças, energia, agricultura, saúde, transporte e muitos outros estão investindo nessa tecnologia que une o universo físico ao digital. Por conta do crescimento dessa área nos últimos anos, profissionais que são capazes de desenvolver, integrar e proporcionar segurança aos sistemas de IoT estão em alta no mercado.

9. Design e UX e UI

Se você entra em um site e ele possui um design responsivo, agradável e intuitivo, provavelmente ele foi planejado por profissionais da área de design de interface (UI) e de design de experiência do usuário (UX).

O profissional de UI se preocupa com os elementos com os quais o usuário interage, como layout, cores, tipografias, elementos gráficos, entre outros. O profissional de UX busca entender os comportamentos e emoções do usuário ao usar o produto, com o objetivo de tornar a experiência mais atraente, acessível e útil.

10. Realidade virtual (RV) e aumentada

Com o aumento da demanda para experiências imersivas, profissionais que trabalham na área de desenvolvimento para realidade virtual e aumentada podem conquistar mais espaço no mercado.

A RV tem sido aplicada em setores como educação, saúde, entretenimento, treinamento e outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, estão utilizando a RV para combater mau humor, solidão e perda de memória nos asilos.

Para se destacar na área, é importante ter habilidades como programação, modelagem 3D, animação, design de interação e usabilidade.