Programa de tecnologia oferece 60 bolsas de estudo para mulheres

Na tentativa de reduzir o déficit de profissionais em tecnologia e aumentar a diversidade no setor, o programa Mulheres em Cloud está com inscrições abertas, até 22 de agosto, para a capacitação gratuita em desenvolvimento Cloud e DevOps. Destinada exclusivamente a mulheres, a formação é fruto de parceria entre a edtech Gama Academy e a consultoria McKinsey & Company.

O projeto tem carga horária de 140 horas e as aulas vão ocorrer no período noturno, de segunda à sexta, e sábado pela manhã, entre os meses de agosto e outubro, no formato online. Ao todo, serão oferecidas 60 bolsas de estudos. Além de receber certificado, ao final do treinamento, as melhores alunas ainda poderão fazer parte do time da McKinsey.

Na grade curricular estão previstos conteúdos, entre outros, como HTML, CSS, introdução à JavaScript, projeto Integrador, metodologias ágeis, banco de dados, introdução a Cloud, conceitos básicos de Azure e de AWS e cultura DevOps (veja abaixo).

O programa proporcionará uma imersão profunda em conteúdos sobre desenvolvimento, por meio de desafios práticos e teóricos. As aulas serão ministradas por profissionais que atuam no setor, o que, segundo Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, vai permitir ensinar o conteúdo teórico de forma didática, bem como os principais desafios e necessidades do mercado.

Podem participar do Mulheres em Cloud pessoas que se identificam com o gênero feminino e que residem em São Paulo ou Região. Além disso, é preciso ter ensino superior completo ou com conclusão prevista 2022 em qualquer área e experiência prévia teórica ou prática em tecnologia. Mais informações podem ser obtidas por meio da página de inscrição, neste link.

Como funciona o processo seletivo?

Etapa 1: Inscrição - até 22/08 - Preencha o questionário com os seus dados, responda o fit cultural, faça a prova técnica, crie o self-pitch e fique atento ao seu e-mail, pois esta etapa é eliminatória

Etapa 2: Seleção - até 23/08 - Processo interno para validar o perfil e conhecimento técnico, em que serão definidas as pessoas que irão para próxima fase.

Etapa 3: Treinamento - de 24/08 a 05/10 - Serão 60 mulheres capacitadas em cinco semanas intensas com conteúdo e atividades práticas nas trilhas de aprendizagem Front-end, Back-end, Cloud AWS e Cultura DevOps.

Etapa 4: Contratação - de 08/09 a 21/11 - Neste período serão realizadas as avaliações finais do curso, as entrevistas internas da McKinsey & Company e o envio da oferta para as profissionais aprovadas no processo seletivo.

Conteúdo do Mulheres em Cloud

Trilha front-end Javascript

. HTML

. CSS

. Introdução à JavaScript

. JavaScript na Prática

. Projeto Integrador

Trilha back-end Java

. Metodologias ágeis

. GIT

. Fundamentos de Java

. Orientação à Objetos

. Banco de Dados: Fundamentos

. Banco de Dados: MySQL

. API com Springboot

Trilha Cloud AWS e Cultura DevOps

. Introdução a Cloud

. Conceitos básicos de Azure

. Conceitos Básicos de AWS

. S3

. KMS e criptografia na AWS

. Teoria do desenvolvedor

. Cultura DevOps

. Jenkins e Docker

. Kubernetes

