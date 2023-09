Já pensou em usar um psicólogo para resolver problemas de relacionamento, briguinhas e fofocas, e melhorar o ambiente e a produtividade na sua empresa?

A psicologia organizacional pode servir aos líderes como ferramenta para melhorar o ambiente e os resultados da companhia. Conflitos internos, de gestão e organização das equipes são questões cada vez mais presentes, e a ajuda de profissionais especializados em comportamento pode ser uma saída.

Inicialmente esse conjunto de técnicas era chamado de psicologia industrial e basicamente servia para ajudar na avaliação de funcionários a serem contratados.

Com o passar dos anos, a agora psicologia organizacional deixou de estar restrita somente ao departamento de RH e se espalhou para diferentes áreas das companhias, analisando pontos que incluem as relações entre equipes, colaboradores e chegando até a análise do ambiente corporativo como um todo.

“A psicologia organizacional trabalha hoje num âmbito muito mais amplo, com foco nas relações de trabalho”, afirma Iúri Novaes Luna, que é professor do departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Psicologia organizacional pode servir aos líderes como ferramenta para melhorar o ambiente e os resultados das empresas

O que a psicologia analisa nas empresas

Os pontos que podem ser trabalhados incluem competências de relacionamento interpessoal, habilidades socioemocionais e gerência de conflitos na empresa.

O trabalho do psicólogo pode ser feito com entrevistas pessoais, grupos de discussão ou observação de campo, por exemplo, nos quais o profissional faz uma análise da situação e das possíveis mudanças a serem implementadas.

“Você pode tentar entender quais são as dinâmicas comportamentais para diminuir o atrito entre os colaboradores”, exemplifica Thatiana Cappellano, consultora da 4CO e especialista em psicanálise.

Ela conta que a compreensão da cultura organizacional também é fundamental para se identificarem possíveis conflitos que atrapalhem o ambiente da companhia.

“Se no dia a dia a cultura da organização não promove trabalho em equipe, não é uma cultura de respeito e não permite o erro, o comportamento dos colaboradores vai retroceder para o da companhia”, diz.

Ela afirma que é necessário um comprometimento da empresa com a melhora no ambiente de trabalho.

Técnicas de psicanálise para entender questões pessoais

Joaquim Santini, por exemplo, é consultor graduado em psicologia clínica organizacional e diretor da EXO Consultoria. Ele atende empresas com foco em melhorar o ambiente da organização e solucionar conflitos em equipes.

Seu trabalho é voltado para cargos de liderança e gestão. Ele realiza reuniões para compreender as situações que se passam em cada companhia, conversa com diferentes colaboradores para entender o que pode ser modificado e se insere no dia a dia da empresa para entender as dinâmicas do grupo.

Aplicação da psicologia organizacional no ambiente de trabalho pode melhorar o ambiente de trabalho e a produtividade das equipes

Ele diz ir até além da psicologia organizacional, utilizando abordagens da psicodinâmica e técnicas de psicanálise para entender questões mais subjetivas em diferentes indivíduos, que, por vezes, levam à rivalidade entre equipes e conflitos gerais. “A ideia é tentar entender o inconsciente presente na organização”, afirma.

Segundo ele, com seu trabalho, que leva no mínimo sete meses, é possível melhorar o engajamento e consequentemente a produtividade no ambiente de trabalho.

“No fundo, o que você quer é ter as pessoas mais comprometidas, que elas tenham prazer pelo trabalho”, diz.

Melhora da produtividade

Com a melhora do ambiente de trabalho, uma das consequências é o aumento na produtividade dos colaboradores, mas em um contexto de cuidado com as relações no ambiente corporativo.

“A ideia é estimular e criar ambiente de trabalho e processos de gestão de pessoas que promovam um bom desempenho, com uma produtividade elevada, que não seja às custas da saúde do trabalhador”, diz Iúri Novaes Luna, da UFSC.

Ele também destaca a importância de a empresa demonstrar que está comprometida com questões relacionadas ao bem-estar dos colaboradores.

Psicologia em outras áreas das empresas

Angelo Brandelli, professor do programa de pós-graduação em psicologia da PUC-RS, conta que a aplicação de técnicas da psicologia no ambiente corporativo já ocorrem há anos, mas ainda estavam muito restritas às áreas de seleção e contratação.

Ele diz que o recente aumento da valorização da psicologia clínica na sociedade tem colaborado para a maior difusão da prática nas empresas.

“Com um psicólogo contratado ou uma consultoria, os serviços de saúde mental e psicologia para empresas são utilizados há mais de 100 anos nos Estados Unidos e na Europa. Acho que é uma cultura importante de ser difundida também no Brasil”, afirma.

Segundo ele, há um cuidado cada vez maior das empresas com o tema, em razão das demandas de mais inclusão dos profissionais no ambiente de trabalho.