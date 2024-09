Recolocação de executivos: 10 estratégias para superar a demissão e conseguir uma boa vaga

Passar por uma demissão é um desafio significativo, especialmente para profissionais acostumados a estar no comando. No entanto, pode ser um ponto de virada na carreira e uma oportunidade para uma boa recolocação no mercado e um novo começo.

Se você é um executivo e está procurando um novo emprego após uma demissão, confira dez dicas para uma recolocação bem-sucedida, de acordo com especialistas.

1. Reajuste sua relação com o tempo

Felipe Urbano, especialista em liderança, autor do livro "Por uma Liderança Possível", doutorando em Liderança na Fundação Getúlio Vargas (FGV), ressalta que a demissão altera profundamente a relação do indivíduo com o tempo. "A rotina de trabalho estrutura como interagimos com a vida. Sem ela, é crucial reorganizar a relação com o tempo e criar uma nova rotina", afirma Urbano.

Repense a forma como você lida com o tempo disponível e estabeleça uma nova agenda que reflita seus objetivos do momento.

2. Reconheça e gerencie seus sentimentos

Antes de agir, é vital que você se conecte com seus sentimentos. “Não comece a agir sem antes elaborar e conversar sobre o que sente”, aconselha Urbano.

Este processo inclui buscar apoio de mentores e familiares, além de considerar o suporte de um psicólogo, se necessário.

3. Cultive sua rede de contatos offline

Sem descartar a importância do LinkedIn, Urbano sugere focar em uma rede de contatos offline.

Acione os seus contatos que conhecem seu trabalho e podem recomendá-lo com maior profundidade.

“Relações pessoais e profissionais de longo prazo podem ser mais valiosas do que conexões superficiais na internet”, explica Urbano.

4. Mantenha-se atualizado

Beatriz Lemos, especialista em recursos humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), coordenadora de RH no escritório de advocacia Ayres Ribeiro, destaca a importância de estar atualizado.

“Os recrutadores buscam profissionais que utilizam as ferramentas disponíveis de forma sábia e que estejam atualizados com as tendências do mercado”, explica Lemos.

Mantenha seu perfil atualizado no LinkedIn e busque constantemente cursos e treinamentos relevantes e inovadores.

Para conseguir uma recolocação adequada, é preciso que o profissional demitido se mantenha atualizado e faça networking presencial.

5. Prepare-se para entrevistas

Os especialistas afirmam que a preparação para entrevistas é crucial. “Muitos candidatos não se preparam adequadamente, o que pode ser um grande erro”, alerta Lemos.

Pesquise sobre a empresa e a vaga e esteja preparado para discutir como suas experiências se alinham com as necessidades da posição.

Isso inclui revisar suas experiências passadas e conectá-las com os requisitos da nova vaga.

6. Seja sincero sobre a demissão

Esse é um dos pontos mais importantes nesse momento de recolocação: ser transparente sobre os motivos da demissão durante o processo seletivo.

“Explique as variáveis que levaram à sua demissão de forma clara e honesta, sem criticar a empresa ou os colegas”, recomenda Lemos.

Apresente o cenário genuíno que mostre como você lidou com a situação e o que aprendeu com ela.

7. Destaque projetos e conquistas

No currículo e durante entrevistas, evidencie claramente os projetos que você realizou e seus próximos objetivos. Isso demonstra clareza e direcionamento para potenciais empregadores.

“Deixar claro qual é o projeto que você está empreendendo e o mercado em que quer atuar é mais importante do que detalhar a experiência passada”, afirma Urbano.

8. Mantenha a resiliência

Desenvolver paciência e resiliência é fundamental durante a busca por um novo emprego. “Utilize esse tempo para autoconhecimento”, aconselha Urbano.

Planeje uma agenda com atividades que ajudem a manter a confiança e o bem-estar.

9. Invista no seu desenvolvimento pessoal

O período entre empregos é uma excelente oportunidade para investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

“Aproveite o tempo para estudar e aprender coisas novas, que você não teria como aprofundar se estivesse trabalhando”, sugere Urbano.

Cursos, workshops e leituras podem não apenas aprimorar suas habilidades, mas também mostrar seu compromisso com o crescimento contínuo.

10. Prepare-se para mudanças culturais

Ao entrar em uma nova organização, esteja preparado para se adaptar a uma outra cultura. Compreenda as expectativas da nova empresa e alinhe suas abordagens com a cultura organizacional.

“Se você está mudando de área ou tipo de empresa, planeje como vai se adaptar a essas mudanças”, orienta Lemos.