Uma recrutadora de uma empresa no Brasil virou foco de discussão nas redes sociais ao criticar um candidato a uma vaga que queria saber qual era o salário antes de continuar o processo seletivo. Ela passou a ele o nome do cargo, local de trabalho e outras informações, mas não revelou quanto era a remuneração. Ele perguntou o valor, e ela fez um post no LinkedIn dizendo que se sentia “desanimada” com esse questionamento.

"Poxa, fico desanimada quando leio isso", escreveu a recrutadora, que pediu para não ter o nome divulgado. A discussão sobre o texto do LinkedIn se ampliou em outra rede, o X, antigo Twitter, e levantou discussões a respeito da transparência salarial em processos seletivos. Na mensagem que criou a polêmica, ela diz que "salário é um ponto importantíssimo... mas me permito questionar: não seria interessante primeiro saber mais sobre a vaga em si?". "Salário é informação fundamental de um posto de trabalho", escreveu um internauta no post com mais de 2 mil comentários na rede vizinha. "No final do dia, é o salário que importa, porque é isso que nos proporciona sossego, pagar as contas e ter comida na mesa", comentou outro internauta.

O Estadão entrou em contato com a autora da publicação, mas ela não quis dar entrevista para não se “expor mais”. A postagem foi excluída do perfil da recrutadora após a repercussão negativa. Confira na íntegra o texto que gerou discussões na imagem abaixo:

Publicação de recrutadora feita no LinkedIn que viralizou nos últimos dias. Foto: LinkedIn/Reprodução

Enquanto isso, no antigo Twitter, internautas seguem lançando opiniões a respeito da transparência salarial em vagas. A maioria discorda dos argumentos apresentados pela recrutadora. Veja os prints:

Comentários de internautas no X, antigo Twitter, a respeito de uma publicação feita no LinkedIn. Foto: X/ @viderotulo/Reprodução

Afinal, transparência salarial nos processos seletivos importa?

Na visão da consultora de RH e mentora de Carreiras Priscila Turini, o cargo não tem salário fixado em um processo seletivo somente quando é comissionado. Segundo a especialista, sinalizar a remuneração para a vaga ofertada é essencial para evitar frustações futuras.

“A pessoa deve identificar de cara se (o salário) está dentro do que está buscando”, diz. “Se a empresa está oferecendo um cargo de analista de Recursos Humanos pleno, às vezes o salário que a organização forneceu não se encaixa com o perfil de uma pessoa, talvez corresponda a uma remuneração junior para o candidato.”

“A pessoa deve identificar de cara se (o salário) está dentro do que está buscando”, diz Priscila Turini Foto: Nuthawut - stock.adobe.com

Já para a especialista em liderança Daniela Bertoldo, o salário deve ser informado no momento em que a pessoa estiver sendo “seriamente” considerada para a função. “Essa prática assegura que o foco inicial esteja na missão e nos valores da empresa, bem como no potencial de desenvolvimento que a posição oferece”, avalia.

Em 2023, uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego determinou que empresas com 100 ou mais empregados devem publicar relatórios semestrais de transparência salarial e de critérios remuneratórios. A ordem integra a lei de igualdade salarial que incentiva organizações a combaterem a disparidade salarial entre homens e mulheres.

Neste contexto, a oferta de um salário abaixo do mercado não é a única variável para as corporações não revelarem o valor, afirma Priscila Turini. Em algumas situações, companhias optam por essa decisão para que o candidato não saiba quanto as pessoas que estão em determinada função recebem.

"Por exemplo, se conheço alguém que trabalha na empresa x com o mesmo cargo que estou buscando já vou entrar sabendo quanto todo mundo recebe. Ou se entro e vejo que o salário é maior e a minha vaga foi com o salário menor, isso pode infringir algumas questões", explica Turini. Em termos legais, funcionários podem ter salários diferentes ocupando o mesmo cargo/função desde que tenha o espaçamento de dois anos entre uma pessoa e outra. "Então, podemos estar no mesmo cargo, mas se você está há dois anos na empresa e eu entrei agora posso receber um salário inferior", contextualiza a consultora de RH e mentora de Carreiras.

Como ter acesso a remuneração em seleções às cegas?

“Perguntar não é ofensivo, não é errado. Se não tiver na descrição, pergunte”, sugere Priscila Turini. No entanto, os acordos sobre salário devem ser feitos somente no final da primeira conversa.

Os recrutadores podem interpretar a pergunta de uma forma pejorativa quando o candidato não se interessa por saber “do que se tratava, como funcionaria e já pergunta o salário de imediato”, alerta.