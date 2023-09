Salário de R$ 8 mil: Grupo Boticário abre inscrições para programa de trainee

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o seu programa de trainee até o dia 22 de setembro. O candidato deve ter graduação com formação em qualquer área entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023. Não é necessário saber inglês para tentar. O salário é de R$ 8 mil.

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para trainee Foto: André Lessa/AE

Durante os 12 meses do programa de aceleração de carreira, o trainee também terá plano de saúde e odontológico, seguro de vida e convênio com farmácias. Há ainda os benefícios de vale transporte, vale alimentação, vale refeição ou refeição no local de trabalho. O funcionário também terá acesso ao Gympass, ao aplicativo Vittude (para consultas com psicólogos), além de desconto em produtos das marcas.

Os horários são flexíveis e há modelos de trabalho remoto, híbrido ou presencial. Com o intuito de formar futuros líderes do negócio, o programa proporciona que o trainee passe por diferentes canais e operações do grupo.

“Durante o programa, você terá o suporte de uma trilha com cursos internos e externos, além de mentoria exclusiva com a alta liderança, impulsionando ainda mais o seu desenvolvimento. Para colocar todo esse aprendizado em prática, você será responsável por um projeto de grande visibilidade no negócio”, diz a divulgação do programa.

Para se candidatar, o interessado deverá passar por diversas etapas. As inscrições podem ser feitas pelo site. Após, há a etapa de testes. A terceira fase é a etapa de vídeo, em que o candidato responderá a algumas perguntas. Depois, haverá uma entrevista em dupla, em que o candidato contará sobre a sua vida e fará perguntas a outro candidato. A penúltima fase é um painel, em que os candidatos são convidados a resolver um desafio em conjunto. Por fim, há uma entrevista final. O processo está previsto para terminar em novembro.