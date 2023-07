Sebrae abre 15 mil vagas para cursos gratuitos em São Paulo

O Sebrae-SP abriu 15 mil vagas para cursos técnicos do programa Sebrae Inova voltados para empreendedores de todo o Estado. Os encontros serão presenciais e coletivos, com duração de oito horas, geralmente divididas em dois dias na parte da noite. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o final de agosto.

Todos os micro e pequenos empreendedores com CNPJ ativo nos segmentos de comércio e serviços podem se inscrever presencialmente no escritório Sebrae mais próximo ou pelo telefone 0800 570 0800. Os cursos serão realizados até o dia 10 de setembro, em estabelecimentos do próprio Sebrae ou de parceiros.

“A gente tem mais de 25 temas disponíveis para a parte de transformação digital e de cursos mais segmentados, como beleza, alimentação e turismo, e também voltados para a gestão, como precificação, vendas e comércio eletrônico”, afirma a gestora estadual do programa, Daniela Abdala.

Ao solicitar a inscrição, presencialmente ou por telefone, o cliente será direcionado pelo Sebrae para as vagas e temas que estão abertos, de acordo com o local. Alguns dos cursos ofertados são “Técnicas de Vendas no Varejo”, “Vitrines e Exposições de Produtos”, “Experiência Digital do Usuário para Conversão em Vendas” e “Experiência de Compra do Cliente”.